Paul McCartney, 76 años y 7 grandes canciones que le regaló al mundo

"Comencé con la idea de 'Hey Jules', que era Julian, don't make it bad, take a sad song and make it better (no lo estropees, toma una canción triste y mejórala). ¡Hey, trata de lidiar con esa terrible situación!... Sabía que no iba a ser fácil para él. Siempre me sentí triste por los niños en los divorcios... Para cuando llegué ya tenía la idea para la canción. Lo cambié a 'Jude' porque pensé que sonaba mejor", con esas palabras explicó McCartney el origen de esta balada de 1968.

Paul la escribió para consolar a Julian, el hijo de John Lennon, después del divorcio de sus padres (Lennon y su esposa Cynthia Powell se divorciaron por la aventura amorosa del Beatle con Yoko Ono).

Julian supo que la canción había sido escrita para él casi 20 años después. "Paul y yo solíamos estar juntos mucho más tiempo del que estábamos mi padre y yo juntos. Teníamos una gran amistad y parece que hay más fotos de Paul jugando conmigo que las que tengo con mi padre". Mientras, Lennon pensó que su amigo Paul la había escrito para él. No fue así.