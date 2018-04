Por estas 5 razones nunca le digas a tu hijo: “no pasa nada”

Tu hijo está llorando porque su juguete se le arruinó, tu respuesta: "No llores, no pasa nada". Están en el parque y se cae, tu respuesta: "ya amor, no pasa nada". Cuando va a dormir llora porque le apagas la luz, tu respuesta: "no pasa nada, amor". El problema es que sí pasa algo. Pero para muchos papás "no pasa nada" es la frase más consoladora para frenar el llanto o sufrimiento de sus hijo.

Es mentira que ningún padre de familia la ha dicho cuando su hijo llora, se enoja, se frustra o tiene miedo. Pero, según los expertos es un gran error usar esa frase. "El problema es que no estamos capacitados para soportar el dolor, muchos tenemos intolerancia al dolor de otro", explican los especialistas y más aún cuando se trata de tus hijos.

Es importante que tu hijo conozca y experimente todas sus emociones entre estas las tristes o de dolor, por ejemplo. Al decirle "no pasa nada" estás logrando que tu hijo niegue lo que está sintiendo. Si lo haces porque quieres que sea fuerte cuando sea un adulto, es un grave error porque los adultos lloran, sufren, se frustran, se estresan, se enojan, por lo tanto tu hijo debería conocer todas esas emociones y sentimientos. Así que, por estas razones no le vuelvas a decir "no pasa nada".