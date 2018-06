¿Por qué tanta violencia por parte de los hombres? 7 posibles causas que lo explican

2

Percepción de derecho a los privilegios

No solo las desigualdades de poder conducen a un hombre a ejercer violencia, también puede influir su percepción consciente o inconsciente de su “derecho” a ciertos privilegios. Por ejemplo, cuando un hombre golpea a su esposa porque no le sirve la cena, no lo hace solo para que no vuelva ocurrir, sino por su percepción de que tiene el derecho que alguien le sirva.