¿Quieres saber a qué personaje de “Westworld” te pareces? Descúbrelo con este test

Foto: HBO

Para descubrir qué personaje de “Westworld” serías, contesta las siguientes preguntas. Al final, encontrarás, según los resultados, sobre a quién te pareces en la serie de HBO.

1. Encuentras un niño perdido en la calle. Tú...

-Me aseguro de que está bien, lo llevo con sus papás y los incito a iniciar una propuesta de ley para que ningún niño vuelva a perderse nunca (aunque eso sea imposible).

-Lo llevo con sus padres mientras le digo cuán importante es la familia y el honor.

-Lo entretengo leyéndole algo. Quizá así, además de relajarlo, puedo aprender algo nuevo de la mente humana.

-No le doy importancia. Todos los niños se pierden alguna vez, y esa es la mejor forma de aprender a no perderse.

-Lo protejo hasta que sus papás vienen por él. Me da un poco de pena dejarlo ir.

-Me compadezco de él: me recuerda a mí mismo cuando era niño. Quizá encuentre una manera de enseñarle a no perderse...

-¿Niño? Nunca le pongo atención a los niños, la verdad.

2. ¿Cómo son tus vacaciones ideales?

-Algo que me permita conocer algo nuevo de mí mismo: una ciudad desconocida (o que conocí en alguna “vida pasada”), un lugar donde conocer nuevos amigos...

-Con mi pareja, en un lugar romántico y tranquilo.

-Un lugar al que nunca nadie vaya.

-Yo siempre estoy de vacaciones.

-No puedo permitirme un descanso. Debo cumplir mis objetivos.

-Ya no recuerdo.

-Una palabra: adrenalina.

3. ¿Cómo suelen ser tus sueños?

-Vívidos. Es más: me cuesta diferenciar entre la realidad y los sueños.

-Nunca los recuerdo.

-Son cosas que sólo yo comprendo.

-Contrario a mi vida, bastante aburridos.

-Angustiantes.

-Últimamente, bastante locos.

-Lugares extraños donde hay gente que se parece a mí.

4. Vas a una entrevista de trabajo, y te piden describir tu empleo anterior.

-La verdad, me encantaba. Era sencillo, y yo era feliz. Pero no me permitía crecer.

-Me desempeñé con responsabilidad hasta que tuve que dejarlo porque descubrí algo que no iba con mis principios.

-Nadie entendió lo que soy capaz de hacer. Normalmente, me tachaban de antisocial, y siento que, en el fondo, mis jefes no me querían mucho.

-Seguro dirán que fui irresponsable, pero la verdad es que, conmigo, la empresa creció muchísimo.

-Me sentía usado e inconforme, a pesar de que mis compañeros me respetaban y querían.

-Fue un trabajo interesante, lo hacía bien y la empresa me quería, pero descubrí que mi jefe me engañó por mucho tiempo.

-Hacía lo que quería, hasta que me aburrí.

5. ¿Cuál dirías que es tu peor miedo?

-Perder mi libertad.

-Perder a la gente que quiero.

-El fracaso.

-No encontrar todas las respuestas.

-Morir sin cumplir mi misión.

-Ciertos pensamientos que aparecen en mi cabeza de la nada.

-No lo sé...

6. Si fueras un mercenario, ¿qué arma escogerías?

-Mi inteligencia.

-Una que me permita pelear con dignidad.

-Las debilidades de mi enemigo.

-La que las circunstancias me pongan en el camino.

-Mi belleza.

-Preferiría no usar armas.

-Todas. Las. Armas.

Foto: HBO

RESULTADOS