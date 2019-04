Sarampión: esto es lo que deben hacer los salvadoreños para prevenirlo

4

Todos los niños deben tener dos dosis de la vacuna contra el sarampión. La primera se pone después del primer año de vida y la segunda entre los cuatro y seis años de edad.

En los bebés menores de un año que viajarán puede anticiparse la vacuna, la que no contaría en su esquema personal.

Los adolescentes y adultos que no han recibido ninguna dosis de la vacuna después de cumplir un año de edad deben vacunarse. Si no recuerdan si tienen alguna dosis, es conveniente que se la pongan. En caso de duda no pasa nada si alguien se pone la vacuna, no causa daño alguno.

"En países en los que no hay brotes de sarampión debe continuarse con los esquemas convencionales existentes", cree el doctor mexicano.