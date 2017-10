¿Sientes estrés por exceso de trabajo? Habla con tu jefe

2

Cuando enfrentas esta realidad, querrás subestimar la severidad del problema especialmente si tu jefe no es flexible. Pero trata de ser honesta contigo misma. Asegúrate de mostrar ejemplos de cómo has sido una empleada dedicada y presente y cómo es que el exceso de trabajo afectó tu productividad. Sé honesta y específica sobre lo que necesitas para ponerle solución. Si eres sensata, tu jefe no tendrá razones para rechazar tus ideas.