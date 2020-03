"Tenía un mes de trabajar cuando me despidieron por la emergencia", relata salvadoreño afectado por pandemia del coronavirus

1

Roberto Alfaro cuenta cómo la vida le ha cambiado desde que se decretara emergencia por el COVID-19. Dice que en sus trabajos, uno en una universidad y otro en un banco, la rutina ya no es la misma, por lo que considerá que esta época marcará un antes y un después en el mundo.

***

Soy docente universitario y también trabajo en un banco de El Salvador. Dos semanas antes de que el presidente Bukele anunciara la suspensión de clases a escala nacional, en la universidad nos empezamos a preparar para impartir clases 100 % virtuales. Además, en el banco nos empezamos a preparar para hacer "home office" en caso fuera necesario.

Esta semana ha sido muy peculiar: por las mañanas no encuentro tráfico, pero preferiría que lo hubiese y esto no estuviera sucediendo (la emergencia por el coronavirus), pues sé que nos afectará fuerte en la economía. En la universidad tenemos ya una semana de dar clases online. Me estoy acostando ya tarde, por las madrugadas, para poder preparar todo el material, y por las mañanas mi rutina ha cambiado drásticamente: casi no hay nadie a mi alrededor.

Las reuniones que solíamos tener en el banco hoy son videoconferencias. Las visitas con clientes se han convertido en fugaces saludos, solo para traer documentos y regresar a un lugar seguro y continuar con el día a día. Por la tarde, cuando salgo de la oficina, nuevamente no encuentro tráfico. En vez de dirigirme a la universidad, me dirijo a mi habitación para ver cómo van avanzando mis alumnos.

Antes de acostarme, o por mensajitos de WhatsApp, le pregunto a mi papá, que es un neumólogo destacado en el Ministerio de Salud del país, cómo va la situación. No sé si trata de calmarme o ser positivo, pero me dice que estamos conteniendo bien el virus. Siempre me preocupa que sea él o sus compañeros doctores quienes resulten afectados. Ellos hacen muchísimo por nosotros, hoy nos toca a nosotros acatar las indicaciones para ayudarles a no saturarlos en caso la situación se agrave.

Definitivamente este 2020 va a ser el año del que todos vamos a hablar de acá en treinta, cuarenta, cincuenta años. Va a quedar en la historia moderna.