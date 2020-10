Top 10 de las flores más vendidas para el Día de los Muertos y cuánto hay que pagar por ellas

Aunque muchos optan por arreglos y coronas de flores artesanales hechas manualmente con cera, las flores naturales siguen siendo para gran cantidad de personas la mejor opción para homenajear a sus parientes el Día de los Muertos.

Y aunque, en medio de la pandemia y la crisis económica, las ventas han caído estrepitosamente, los comerciantes del Mercado San Miguelito están listos para la ocasión con sus cubetas llenas de coloridas y aromáticas flores, reposando en agua al tiempo.

Ellos además tienen bien identificadas las variedades más buscadas por los salvadoreños que no fallan a la cita en los cementerios, donde este año no podrán hacer un pic-nic familiar alrededor de la lápida de sus nunca olvidados parientes, pero al menos la enflorada no puede fallar.

Estas son las 10 flores más vendidas y el precio que alcanza cada docena en estos días.