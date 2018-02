Utilizar microondas da cáncer y otros mitos desmontados por la medicina

3

Muchos sacan sus plantas de interior del cuarto por miedo a que les robe el oxígeno que necesitan para respirar mientras duermen. Una idea que parte lo que se sabe de la fotosíntesis, el proceso por el que las plantas de hoja verde durante el día inhalan dióxido de carbono y liberan oxigeno, pero en horas nocturnas hacen lo contrario.

Pero las plantas no son el enemigo. "Es uno de los errores conceptuales con las plantas que más se nos resisten. No pasa nada que las plantas estén por la noche en la habitación. Las plantas respiran menos que la persona con la que dormimos. Eso es tan cierto como cuando dormimos en plena naturaleza mientras acampamos y no nos pasa nada”, explica María José Carrau, responsable del Gabinete de Didáctica del Jardín Botánico de Valencia.