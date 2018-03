Cinco curiosidades de los People’s Choice Awards

El mundo del séptimo arte vuelve a estar de fiesta, debido a que este día se realizará la celebración de la 43 entrega de los premios People’s Choice Award, en el Microsoft Theater de Los Ángeles (Estados Unidos).



En la lista de nominados de los People’s Choice Awards figuran series que no lograron ninguna nominación en los premios Globos de Oro, algunas de ellas son: "House of Cards" y "Narcos". Además, "Stranger Things" vuelve a aparecer como favorita a ganar la categoría Programa de tv favorito.

La ganadora del Globo de Oro en la categoría Mejor película de animación ("Zootopia") también quiere agenciarse un galardón y es que se encuentra nominada en la categoría Película favorita, en la que compite con "Deadpool", "Suicide Squad", "Finding Dory" y "Capitán América: Civil War". Los nominados a los premios People’s Choice Awards son escogidos por el público estadounidense por medio de una votación online.

Te contamos cinco curiosidades de la celebración:





<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Here’s Why All Eyes Will Be On <a href="https://twitter.com/FifthHarmony">@FifthHarmony</a>’s <a href="https://twitter.com/hashtag/PCAs?src=hash">#PCAs</a> 2017 Performance: <a href="https://t.co/Nw8J8YKdOM">https://t.co/Nw8J8YKdOM</a> <a href="https://t.co/2b31Zxm3Um">pic.twitter.com/2b31Zxm3Um</a></p>— People's Choice (@peopleschoice) <a href="https://twitter.com/peopleschoice/status/821466837623783425">17 de enero de 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 1. El toque musical de la celebración estará a cargo del ahora cuarteto “Fifth Harmony”, quienes se presentarán por primera vez sin su excompañera Camila Cabello.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">The hysterical <a href="https://twitter.com/joelmchale">@JoelMcHale</a> will host People's Choice Awards 2017! Tune in January 18 on <a href="https://twitter.com/CBS">@CBS</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/PCAs?src=hash">#PCAs</a> <a href="https://t.co/r63UdGMjuA">pic.twitter.com/r63UdGMjuA</a></p>— People's Choice (@peopleschoice) <a href="https://twitter.com/peopleschoice/status/810908957778857988">19 de diciembre de 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 2. El evento será conducido por el comediante Joel McHale, quien ha participado en películas como:Ted, ¡El soplón! Y en el programa de televisión “The Soup”.

3. "La la land", ganadora de siete Globos de Oro no cuenta con ninguna nominación.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0pdqf4P9MB8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Ryan Reynolds Talks <a href="https://twitter.com/hashtag/Deadpool2?src=hash">#Deadpool2</a>: ‘Everything Feels Great’ <a href="https://t.co/hlMfxvdsBd">https://t.co/hlMfxvdsBd</a> <a href="https://t.co/C27ULWNIl0">pic.twitter.com/C27ULWNIl0</a></p>— People's Choice (@peopleschoice) <a href="https://twitter.com/peopleschoice/status/821079330751135744">16 de enero de 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 4. La película “Deadpool” y “Capitán América: Civil War” compiten en dos categorías de los premios People’s Choice Awards.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Happy birthday, <a href="https://twitter.com/MichelleObama">@MichelleObama</a>. You’re always in my heart. I’m always in your cart. <a href="https://t.co/X9KOygLn6L">pic.twitter.com/X9KOygLn6L</a></p>— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) <a href="https://twitter.com/TheEllenShow/status/821468062897405952">17 de enero de 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 5. La comediante Ellen DeGeneres se encuentra nominada en tres categorías. Esta artista tiene en la actualidad 15 estatuillas de los People’s Choice Awards.