Cinco curiosidades sobre "Resident Evil: Capítulo Final"

Una de las películas más esperadas en el 2017 es Resident Evil: Capítulo Final, la cual continúa la secuela de Resident Evil: Retribution. Con una nueva historia, el británico Paul W. S. Anderson, director de la cinta, quiere sorprender al mundo con una película llena de terror, acción y ciencia ficción. Te contamos cinco curiosidades de la nueva película que está apunto de llegar al cine.

1. Tal como se puede escuchar en el trailer de Resident Evil: Capítulo Final, los productores de la cinta brindaron un taquito de ojo a sus fans sobre la nueva producción, al ritmo de “Paradise City”, una de los temas más emblemáticos y exitosos de la banda estadounidense Guns N' Roses.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jbtmW3ydOkU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>



2. Como siempre, la bellísima ucraniana Milla Jovovich continúa siendo uno de los personajes principales de la nueva producción. Ella ha participado en las seis películas de la saga “Resident Evil”, este es su sexto debut.

My name is Alice. by @eoincmacken I'm so proud of the series of pics you took on the movie and I can't wait for people to see them all! #residentevilthefinalchapter

Una foto publicada por Milla Jovovich (@millajovovich) el 18 de Ene de 2017 a la(s) 2:47 PST



3. El cubano William Levy, que es conocido dentro de la televisión por los múltiples personajes que ha interpretado en las telenovelas mexicanas también tendrá participación en la película. “La verdad, ni leí el maldito guión antes de aceptarlo. Es mi gran salto al mercado estadounidense. Algo con lo que siempre soñé desde que me subí a aquel barco desde Cuba”, comentó el actor a un medio internacional.

En camino a @despiertamerica nos vemos en minutos mi gente @ResidentEvil #TheFinalChapter pic.twitter.com/0Bncqyuh6U — William Levy (@willylevy29) 25 de enero de 2017



4. Resident Evil: Capítulo Final también dejó atrás a alguno de sus personajes, algunos de ellos son Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Chris Redfield y Ada Wong. Los fans de la saga se han mostrado decepcionados con la ausencia de los personajes.





5. La película realizó su último día de rodaje el 10 de diciembre de 2015, en Belhar, Sudáfrica. Además, anteriormente se había pospuesto porque Milla Jovovich quedó embarazada de su segundo hijo.

Nothing better than coming home and getting in bed with my Smushkins! #dashieledan #happymommy #ladiary

Una foto publicada por Milla Jovovich (@millajovovich) el 1 de Nov de 2016 a la(s) 1:59 PDT