Ellen DeGeneres reina de los People's Choice Awards

La presentadora y humorista estadounidense se agenció tres premios en la 43 entrega de los premios People’s Choice Awards, celebrada ayer en el Microsoft Theater de Los Ángeles (Estados Unidos). DeGeneres se convirtió en la artista que ha ganado más premios People's Choice Awards, al sumar 20.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">The reason I get to do what I do is because you watch it, like it, vote for it, and retweet it. Thank you from the bottom of my heart. <a href="https://twitter.com/hashtag/PCAs?src=hash">#PCAs</a></p>— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) <a href="https://twitter.com/TheEllenShow/status/821949655378366464">19 de enero de 2017</a></blockquote>

La humorista fue premiada en la categoría Mejor presentadora de programas diurnos, Mejor colaboración cómica y en la categoría Doblaje de cinta animada. Además, en su cuenta de Twitter agradeció a las personas que la han apoyado durante su trayectoria.“La razón por la que consigo hacer lo que hago es porque lo observas, como él, lo vota, y lo retuiteas. Gracias desde el fondo de mi corazón”, tuiteó.