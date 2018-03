La triste historia detrás de la muerte de Chocolate, el perro que fue despellejado vivo

-¿Cómo encontraron al perro?



-¿Cuál fue el diagnóstico?

-¿Ustedes encuentran muchos casos como éste en San Francisco?

Mariana Ghigo es la directora de la Sociedad Protectora de Animales San Francisco. La organización fue la encargada de rescatar de la calle a Chocolate, el cachorro de tres meses que murió hoy en San Francisco, Córdoba, luego de haber sido despellejado en el cuello y la cabeza.En una entrevista con LA NACION, Ghigo cuenta la historia detrás del caso. Y brinda la última información sobre la búsqueda de los culpables de la brutal agresión al can.-Chocolate vivía en una casa abandonada, en el barrio La Milka. La historia es así: la mamá de Chocolate, una perra de la calle, fue encontrada y adoptada por una familia de ese barrio. Pero después descubrieron que estaba preñada. Tuvo muchos cachorros y la familia no podía quedarse con todos. Igual los alimentaban mientras les buscaban un hogar. Los perros vivían en una casa abandonada cerca de la suya. Y una noche, cuando fueron a darles de comer, no encontraron a Chocolate. Lo buscaron por todos lados, y finalmente lo encontraron tirado en una habitación de la casa, solo, y en las condiciones que todos conocen.-Cuando lo encontraron así, lo llevaron a la casa de una de nuestras voluntarias en el barrio, María Rosa Helena. Ella se encargó de trasladarlo al veterinario, con el que estuvo hasta hoy. A Chocolate lo despellejaron en el cuello y en la cabeza. Y sabemos que la persona que lo hizo, o las personas que lo hicieron, tienen conocimiento de cómo hacerle esto a una animal, por la manera en que lo hicieron.-El maltrato es moneda corriente, pero no con esta gravedad. Por otro lado, y esto también es importante, en Córdoba nacen y mueren animalitos diariamente, porque no hay programas de equilibrio poblacional, como sí hay en varias localidades de Buenos Aires, por ejemplo. Conocemos el caso del partido de Almirante Brown, en donde hay quirófanos móviles que castran perros. También en otro partidos hay programas similares. En Córdoba no, y por eso presentamos uno, el "Proyecto de equilibrio poblacional de perros y gatos". Sería importante que se convierta en ley.