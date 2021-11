AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Aseguradora Ancón, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) de Aseguradora Ancón, S.A. (Ancón) (Panamá). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Ancón reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La fortaleza de balance de Ancón se encuentra respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel del más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), un programa de reaseguro adecuadamente estructurado el cual abarca las distintas líneas de negocio de la compañía, así como sólidas prácticas de suscripción. Contrarrestando estos factores positivos de la calificación se incluyen la falta de dinamismo en años recientes del mercado de seguros en Panamá y la ardua competencia que enfrenta Ancón en sus principales segmentos.

Ancón es el séptimo asegurador más grande en Panamá, con una participación de mercado del 3.1% a diciembre de 2020. Los productos de daños constituyen el 65.4% de su portafolio de negocios, con el 34.6% restante constituido por productos de vida, incluyendo accidentes y salud. Los principales segmentos de la compañía son auto y salud, representando el 44% y el 27% respectivamente, de sus primas emitidas. La compañía cuenta con dos subsidiarias en Puerto Rico: Multinational Insurance Company (Multinational), aseguradora de daños, y Multinational Life Insurance Company (Multinational Life), una compañía de seguros de vida. La capitalización ajustada por riesgos de Ancón presenta una tendencia positiva, la cual ha sido impulsada por una rentabilidad constante, resultado de una estrategia de negocios prudente en términos de retención y crecimiento, del anteriormente mencionado programa de reaseguro colocado con reaseguradores altamente calificados y del compromiso de los accionistas, reflejado en una contribución a capital de USD 14 millones por parte de su compañía tenedora, Ancon Investment Corporation. Dicha contribución, la cual deriva de la emisión de acciones preferentes por parte de la tenedora en el tercer trimestre de 2020, dio lugar a mejoras en la capitalización ajustada por riesgos de Ancón a niveles del más fuerte al cierre del 2020. En la opinión de AM Best, el apoyo ha proporcionado a Ancón una estructura de capital optimizada mediante la reducción de su apalancamiento financiero. Adicionalmente, el capital ajustado por riesgo se encuentra menos presionado por el riesgo accionario posterior a la escisión de las inversiones de las subsidiarias en 2021. A mediano plazo, AM Best espera que Ancón mantenga su evaluación del más fuerte en la fortaleza de balance.

En años recientes, las mejoras en la suscripción de seguro de auto, en conjunto con la decisión de Ancón de optimizar su cobertura de reaseguro catastrófico, permitieron a la compañía mantener un índice combinado por debajo del 100% y una rentabilidad constante. El desempeño de suscripción de Ancón, parcialmente afectado por desviaciones en reclamos de transporte público durante 2019, ha tomado ventaja de los ajustes en tarifas, de la depuración de negocios no rentables, de inspectores de suscripción y de los periodos de cuarentena en 2020, con el objetivo de mantener la contención en la siniestralidad de auto. Dichos esfuerzos respaldaron un desempeño de suscripción rentabilidad consistentes, reflejando un índice combinado del 90.5% y un retorno a capital del 2.5% en 2020.

No es probable que ocurran acciones positivas en la calificación en el corto plazo; sin embargo, mejoras constantes en el desempeño de suscripción serán clave para revisiones futuras. Acciones negativas en la calificación podrían ocurrir si la capitalización ajustada por riesgos se deteriora como resultado de salidas de capital o por pérdidas que consuman capital.

