AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Eureka-Re SCC

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb+” a Eureka-Re SCC (Eureka) (Barbados). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Eureka reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de AM Best de que la estrategia de negocios de Eureka llevará a un desempeño financiero más estable en los próximos años, especialmente respecto al desempeño operativo de la compañía.

Eureka, establecida en Barbados en 2009, es un reasegurador regional de América Latina. La compañía suscribe en su mayoría las capas bajas de programas facultativos, originados a través de la gestión de agentes generales. Si bien la mayoría de las primas tomadas están en América Latina, la compañía ha sido capaz de diversificarse internacionalmente, suscribiendo casi la mitad del negocio fuera de la región. El perfil de negocio de Eureka está evaluado como neutral, reconociendo la continua diversificación geográfica y la capacidad de la compañía para tomar riesgos; AM Best continuará monitoreando el desempeño de la compañía en estos nuevos territorios y riesgos asumidos.

AM Best evalúa la fortaleza de balance de Eureka en el nivel más fuerte, ya que la disponibilidad y calidad de su capital se encuentran bien posicionadas respecto al perfil de riesgo de la compañía. Eureka está sujeta a eventos catastróficos y ha ajustado su retención y programa de reaseguro con base en su experiencia, con un panel de reaseguradores de alta calidad. Las inversiones buscan calzar las obligaciones de seguros apropiadamente, adicionalmente la compañía cuenta con un portafolio propio que busca lograr rendimientos además de generar oportunidades de negocio, AM Best continuará monitoreando esas inversiones y su impacto en el capital ajustado por riesgos de la compañía.

AM Best califica el desempeño operativo de Eureka como adecuado, ya que en 2021 la compañía ha sido rentable a través de sus capacidades técnicas y ha sido respaldada por el ingreso por inversiones. Tales resultados reflejan los ajustes en la suscripción y retención que se han adaptado al ambiente de negocios cambiante. AM Best permanecerá atento al desempeño de la compañía y a la continuación de la implementación de la estrategia en 2022, a medida que la actividad económica continúa recuperándose en la región.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la volatilidad en el desempeño operativo de Eureka afecta los resultados de la compañía y, por último, su capitalización ajustada por riesgos. También podrían ocurrir acciones negativas en la calificación si la estrategia de inversión dirigida a capital variable presiona la capitalización ajustada por riesgos de la compañía a niveles que no soporten más las calificaciones.

Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2022 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Contacts

Elí Sánchez Director Asociado+52 55 1102 2720, int. 122eli.sanchez@ambest.com

Alfonso NoveloDirector Senior de Análisis+52 55 1102 2720, int. 107alfonso.novelo@ambest.com

Christopher SharkeyGerente de Relaciones Públicas+1 908 439 2200, int. 5159christopher.sharkey@ambest.com

Jim PeavyDirector de Comunicación+1 908 439 2200, int. 5644james.peavy@ambest.com