AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Seguros El Roble, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) de Seguros El Roble, S.A. (El Roble) (Guatemala). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de El Roble reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La perspectiva estable refleja la expectativa de AM Best de que la compañía continuará desempeñándose de manera rentable, mientras continúa fortaleciendo su posición de capital. Además, la perspectiva reconoce la estrategia de El Roble de priorizar la rentabilidad frente a la participación de mercado dada la competencia en la industria.

El Roble, establecida en 1972, es la aseguradora más grande en Guatemala, con una participación de mercado del 23.6%. A diciembre de 2021, su cartera se compone principalmente de productos de no vida (85%), con el resto (15%) adaptado al mercado de seguros de vida. En términos netos, las líneas de negocio de accidentes y salud representan el 47% de la cartera de primas de la compañía, 30% las líneas de daños y el 23% restante, el negocio de seguros de vida. El Roble es propiedad de Bicapital Corporation, un grupo financiero privado con sede en Panamá y que tiene operaciones de servicios financieros, incluyendo banca, seguros y gestión de activos, en Guatemala, Honduras, El Salvador, Bahamas, Panamá y Estados Unidos. El Roble se ubica en la primera posición en las líneas de negocio de accidentes y salud, así como en auto en Guatemala.

AM Best considera que el perfil de negocio de la compañía es neutral, con base en el liderazgo de mercado de El Roble y su capacidad para ajustar los términos de sus ofertas a lo largo de 2021, mientras apunta a una mayor diversificación de productos y canales de distribución en 2022. Además, la posición líder de mercado de El Roble le ha permitido superar las tasas de crecimiento del mercado continuamente durante los últimos 10 años, mientras mantiene la diversificación en productos y canales de distribución.

La perspectiva del segmento de mercado estable de AM Best en la industria de seguros de Guatemala reconoce los fundamentos macroeconómicos del país, lo que ayudó a limitar el impacto negativo de la recesión económica en el crecimiento de las primas, los siniestros y las inversiones.

La fortaleza de balance de El Roble se evalúa en el nivel más fuerte, ya que la disponibilidad y calidad del capital están bien posicionadas frente al perfil de riesgo de la compañía. Durante 2021, la capitalización ajustada por riesgos, medida por el índice de adecuación de capital de Best (BCAR por sus siglas en inglés) permaneció estable a medida que la compañía continuó reportando resultados netos positivos y pagando dividendos. Históricamente, el programa de reaseguro y las capacidades de administración de riesgos de El Roble han sido efectivas para proteger su balance.

El desempeño operativo de la compañía se evalúa como fuerte debido a su capacidad para mantener un crecimiento constante en su ingreso neto, respaldado por una sólida suscripción. Los ajustes estratégicos le han permitido a El Roble navegar a través de diferentes ciclos del mercado. AM Best reconoce que 2022 podría ser desafiante debido a la normalización en la frecuencia de reclamos y la competencia en el mercado.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si el desempeño operativo de la compañía arroja resultados negativos, ya sea por el deterioro en la calidad de la suscripción o por las condiciones del mercado. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la evaluación de AM Best sobre la fortaleza de balance se ve afectada de manera desfavorable por las condiciones macroeconómicas que afectan a la compañía, a su empresa matriz o a Guatemala.

