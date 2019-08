  AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Sompo Seguros México, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera de A+ (Superior), la Calificación Crediticia de Emisor a Largo Plazo de “aa-”, y la Calificación en Escala Nacional de México de “aaa.MX” de Sompo Seguros México, S.A. de C.V. (Sompo México) (Ciudad de México, México). La perspectiva para estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Sompo México es una subsidiaria de Sompo America Insurance Company (SAIC) y miembro de Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. (SJNK) que, en una base consolidada, tiene una fortaleza de balance que AM Best categoriza como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocios favorable y administración integral de riesgos (ERM) apropiada.

Las calificaciones también reflejan la integración y soporte de SJNK a través de SAIC, la cual proporciona sinergias y eficiencias operativas a la subsidiaria mexicana. Sompo México mantiene el más fuerte nivel de capitalización ajustada por riesgos desde la perspectiva de AM Best, un buen desempeño operativo y un sólido programa de reaseguro. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de la calificación, se encuentra el volumen bajo de negocio, a pesar de que su índice combinado y sus niveles de rentabilidad se comparan bien con la industria.

Sompo México inició actividades en 1998; la compañía suscribe daños y funge como centro de actividad estratégico a partir del cual SJNK planea continuar expandiendo sus operaciones a otros mercados de América Latina. Sompo México suscribe exclusivamente negocios referidos por parte de SJNK, cuya matriz es SOMPO Holdings, Inc.

La más fuerte capitalización ajustada por riesgos de Sompo México, con base en la medición del Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), es respaldada por el bajo perfil de retención de la compañía, por utilidades históricas reflejadas en buenas métricas de rentabilidad y por políticas conservadoras de retención de utilidades. Los fuertes resultados técnicos de Sompo México se derivan principalmente de la suscripción de negocios referidos por SJNK que abarcan a sus clientes globales con operaciones mexicanas, así como también de las comisiones resultantes de un diversificado programa de reaseguro con empresas altamente calificadas, entre las cuales se encuentra SAIC como líder del programa. Además, las políticas de inversión de la compañía son conservadoras y proveen un flujo estable de ingresos que respaldan la utilidad neta.

En 2018, Sompo México mantuvo un desempeño operativo estable reflejado en un índice combinado promedio en los últimos cinco años de 16.2% y un retorno al capital promedio de 18%. En general, las métricas de desempeño operativo corresponden al histórico, con un aumento en el índice de siniestralidad, lo cual no tuvo un impacto significativo en los resultados netos. Más aún, la compañía aún se beneficia por estar integrada a SJNK, apalancándose operacionalmente a través de los mismos sistemas, procedimientos y prácticas de administración integral de riesgos.

Acciones positivas de calificación en SJNK probablemente resultarán en acciones de calificación equivalentes para Sompo México, a menos que AM Best determine que la importancia estratégica de la subsidiaria mexicana para SJNK ha disminuido. Sompo México también tiene que mantener una fuerte capitalización ajustada por riesgos respaldada por buenos resultados técnicos y de utilidad para que se lleven a cabo acciones de calificación positivas. Por el contrario, las calificaciones de Sompo México reflejarán cualquier acción de calificación negativa de SJNK. Un deterioro sostenido en la capitalización ajustada por riesgos de SJNK, debido a un deterioro en el desempeño operativo de la compañía o a un impacto negativo debido a catástrofes de gran escala, también podría desencadenar acciones negativas de calificación.

