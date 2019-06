AM Best Afirma las Calificaciones Crediticias de La Colonial, S.A. Compañía de Seguros

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la calificación de fortaleza financiera (FSR) de B++ (Buena) y la calificación crediticia de emisor (ICR) de “bbb+” de La Colonial, S.A., Compañía de Seguros (La Colonial) (Santo Domingo, República Dominicana). La perspectiva de estas calificaciones permanece en positiva.

Las calificaciones de La Colonial reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos adecuada.

La perspectiva positiva reconoce las mejoras logradas por La Colonial en relación a su desempeño operativo y la capacidad del equipo de suscripción para enfrentar una posible mayor competencia durante 2019. Las calificaciones también reflejan una capitalización robusta respaldada por un programa de reaseguro fuerte. Parcialmente contrarrestando estos factores positivos de la calificación está el ambiente de competencia en la República Dominicana.

La Colonial es la quinta compañía aseguradora más grande de la República Dominicana con una participación de mercado de 7.3% en Abril 2019, manteniendo su posición líder en la República Dominicana a pesar de la dinámica cambiante que el mercado ha presentado incluyendo ingreso de nuevas primas de salud al sistema por parte de nuevos competidores. La compañía ha reportado una rentabilidad adecuada y crecimiento para respaldar sus resultados. La compañía opera como un asegurador multi-línea; su portafolio de prima emitida está compuesto 80% por daños, 16% accidentes y enfermedades y 4% vida.

En 2018, la compañía continuó las mejoras en su índice combinado a niveles por debajo del 100% como resultado de una mayor retención y la continuación de la eficiencia de los gastos. 2019 es un año clave para la resolución de la perspectiva positiva, ya que la compañía necesita consolidar las mejoras logradas en términos de desempeño operativo aun con la mayor competencia en segmentos clave como auto e incendio. En este sentido, AM Best considera que el equipo de suscripción de La Colonial está bien preparado para enfrentar dicha competencia y mantener una operación eficiente en costos.

La capitalización ajustada por riesgos de la compañía permanece fuerte y está respaldada por un programa de reaseguro integral que ha sido capaz de mitigar el impacto potencial en los resultados de la institución derivados de los desastres naturales en la región. Estas características están reflejadas en las métricas de solvencia y rentabilidad de la compañía, así como en su excelente posición en el mercado De manera prospectiva, AM Best espera que la compañía continúe operando con suficiencia de prima impulsada por menores costos técnicos en el mediano plazo, para lograr una calificación más alta.

Podrían ocurrir acciones de calificación positiva si la compañía continúa mejorando su desempeño de suscripción, logrando una mayor eficiencia y consolidando la tendencia positiva del desempeño operativo, mientras que al mismo tiempo fortalece su base de capital a través de una mayor rentabilidad. Los factores que podrían llevar a acciones negativas de calificación incluyen deterioro del resultado técnico ya sea por mayores costos de operación o deterioro en la calidad de la suscripción que enfatice la dependencia en los ingresos por inversiones para mantener la rentabilidad; cualquier cambio mayor en la base de capital de la compañía, incluyendo dividendos significativos o salidas de capital, que deteriore la opinión de AM Best sobre la capitalización ajustada por riesgos también podría resultar en acciones de calificación negativas.

