AM Best Afirma las Calificaciones Crediticias de Maxseguros EPM Ltd.

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la calificación de fortaleza financiera (FSR) de A- (excelente) y la calificación crediticia del emisor (ICR) de “a-” de Maxseguros EPM Ltd. (Maxseguros) (Bermuda). La perspectiva de estas calificaciones crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Maxseguros reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones también reflejan una fuerte capitalización ajustada por riesgos, respaldada por un amplio y adecuado programa de reaseguro, en conjunto con una política de inversión conservadora y exposición limitada al riesgo de prima. Las calificaciones reconocen la importancia de la compañía dentro de la estructura corporativa de su compañía matriz, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), perteneciente al municipio de Medellín.

EPM es la compañía generadora de energía y servicios (utilities) más grande en Colombia. Maxseguros pertenece por completo a EPM y funciona como una reaseguradora cautiva para el grupo de EPM con cobertura contra daños a la propiedad e interrupción de los negocios, crimen comercial, todo riesgo para la construcción, riegos cibernéticos, responsabilidad civil de directores y oficiales, errores y omisiones y exposiciones de responsabilidad civil en general.

Los factores positivos de la calificación están parcialmente mitigados por el substancial apalancamiento financiero de EPM y el limitado alcance de mercado y negocios de Maxseguros, lo cual a su vez está compensado por los resultados estables de la compañía, favorable distribución geográfica de los riesgos y la creciente posición de capital de Maxseguros. Adicionalmente, aunque Maxseguros depende del reaseguro, la directiva de EPM está íntimamente involucrada con las operaciones de su cautiva.

La perspectiva estable se deriva de la habilidad de Maxseguros para mantener un nivel adecuado de desempeño operativo, debido a su experimentada pericia en administración integral de riesgos y su criterio conservador de suscripción. Esto se mantuvo cierto durante los últimos tres años, ya que aun cuando la compañía presentó reclamos netos ha logrado producir utilidades constantes y crecientes. AM BEST ve de manera favorable el rol de Maxseguros dentro de la estructura corporativa de su matriz; sin embargo, el perfil crediticio de EPM y su apalancamiento financiero continúan siendo factores clave para las revisiones futuras de Maxseguros.

Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si el perfil crediticio de EPM se ve presionado por su apalancamiento financiero y cobertura de intereses, afectando el perfil de Maxseguros. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación si existe volatilidad en el desempeño de la suscripción que pueda impactar negativamente las ganancias y capitalización a lo largo del tiempo o si hubiera un cambio material en el perfil de riesgo que pueda minar la estabilidad y rentabilidad de la compañía. Los factores que podrían derivar en acciones positivas de calificación incluyen resultados operativos positivos constantes y una mejora en la capitalización ajustada por riesgos, así como un excelente manejo de reclamaciones.

