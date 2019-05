AM Best Afirma las Calificaciones Crediticias de Quálitas Compañía de Seguros S.A.B. de C.V.

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Bueno), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb-” y la Calificación en Escala Nacional de México “aa-.MX” de Quálitas Compañía de Seguros S.A.B de C.V. (Quálitas) (Ciudad de México, México). La perspectiva para estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Quálitas reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como adecuada, así como su fuerte desempeño operativo, perfil de negocio neutral y apropiada administración integral de riesgos.

La fortaleza del balance de Quálitas se encuentra respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en niveles fuertes, en base al Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), suficiencia de primas y métricas de rentabilidad constantes, una consistente posición de liderazgo en el segmento de seguros de automóviles y una fuerte red de distribución. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentra la concentración de la compañía en una sola línea de negocio, así como su elevado nivel de apalancamiento por suscripción, el cual ha mostrado una mejora.

Quálitas ha establecido una fuerte capacidad de distribución en todo México a través de su red de agentes locales, instituciones financieras y oficinas de servicio. Lo anterior le ha permitido mantener su posición de liderazgo en el segmento de seguros de automóviles en México, alcanzando una participación de mercado del 29.9%, pese a desafiantes condiciones competitivas.

La capitalización de Quálitas se ha fortalecido con el tiempo como resultado de su sólido desempeño de suscripción, el cual se refleja en una tasa de crecimiento anual compuesta promedio de capital ajustado del 18.8% durante los últimos cinco años. En 2017 y 2018, Quálitas logró mantener su rentabilidad mediante resultados de suscripción respaldados por producto financiero, permitiendo a la compañía generar un retorno a capital de 35.4%, a pesar de condiciones adversas de mercado impulsadas por la desaceleración en ventas de automóviles, incremento en robos y eventos meteorológicos.

Históricamente, la compañía ha operado con un apalancamiento de suscripción mayor a lo esperado para un proveedor de seguros de automóviles. Sin embargo, a finales de 2018, el apalancamiento de suscripción de la empresa, medido por el índice de primas emitidas netas a capital decreció de 5.1 a 4.5 veces, impulsado principalmente por un aumento en la reinversión de ganancias, así como también por el crecimiento de primas en línea con el mercado. AM Best espera que la política de dividendos y metas de crecimiento de Quálitas continúen respaldando la tendencia actual del apalancamiento de suscripción.

Factores clave de calificación que podrían llevar a la compañía a acciones positivas de calificación incluyen un sostenido liderazgo en el mercado aunado a tendencias favorables en la capitalización ajustada por riesgos, la cual sea respaldada por resultados técnicos positivos y una adecuada reinversión de utilidades. Factores clave que podrían llevar a acciones negativas de calificación incluyen un deterioro agudo en su capitalización ajustada por riesgos a niveles que no respalden la calificación actual, ya sea derivado de un decremento sustancial en la rentabilidad, una agresiva política de dividendos o un fuerte crecimiento en primas sin un apropiado respaldo de capital.

Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Comprendiendo las Calificaciones Crediticias de Best. Para información referente al uso adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor vea Guía para Medios de Comunicación – Uso Adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best.

AM Best es una agencia calificadora global y proveedor de información con un enfoque único en la industria de seguros. Visite www.ambest.com para más información.

Copyright © 2019 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Contacts

Salvador SmithAnalista Financiero+52 1102 2720 int. 109[email protected]

Alfonso NoveloDirector Senior de Análisis+52 1102 2720 int. 107[email protected]

Christopher SharkeyGerente de Relaciones Públicas+1 908 439 2200, int. 5159[email protected]

Jim PeavyDirector de Relaciones Públicas+1 908 439 2200, int. 5644[email protected]