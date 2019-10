AM Best América Latina presente el la 34 Convención Anual FUSA, con la presentación de su directivo sobre criterios de innovación

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--El director senior de análisis de AM Best, Alfonso Novelo, dará una presentación sobre el criterio de innovación de la agencia calificadora, en la 34 Convención Anual de Funcionarios del Sector Asegurador (FUSA), que se llevará a cabo del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2019 en Cancún, México.

FUSA es la asociación de funcionarios financieros del sector asegurador en México. Novelo presentará una actualización al modelo de la calificadora crediticia para la evaluación del nivel de innovación que puede alcanzar un asegurador, así como el alcance que dicha evaluación puede tener en el nivel de fortaleza financiera del asegurador. El borrador de criterios deinnovación , que recientemente ha sido actualizado, posterior a un primer periodo de comentarios, está disponible en www.ambest.com/ratings/methodology.asp. La presentación de Novelo se llevará a cabo el viernes 1 de noviembre de 2019 a las 10 am en el Sapphire Rivera Cancún.

AM Best mantiene una perspectiva estable en la industria aseguradora de México, ya que las compañías en el mercado mantienen fuertes niveles de capitalización; sin embargo, la incertidumbre sobre los alcances de futuros proyectos legislativos y probable disrupción económica podría crear volatilidad dada la correlación del sector asegurador con la economía.

AM Best es una fuente confiable de información y datos del mercado de seguros, y la única agencia de calificación crediticia global con un enfoque único en la industria de seguros. Las calificaciones crediticias de Best son un indicador reconocido de la solidez financiera y la solvencia de la aseguradora. Visite http://www.ambest.com para más información.

