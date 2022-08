AM Best Participará en la Reunión Anual de LARG - Latin America Reinsurance Group

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best participará en la reunión anual de Latin America Reinsurance Group (LARG), que tendrá lugar en Punta Cana, República Dominicana, del 6 al 9 de septiembre de 2022.

El evento de LARG, patrocinado por Cooperativa Nacional de Seguros (COOPSEGUROS), reúne a compañías cooperativas y mutuales de seguros de 11 países diferentes de América Latina y el Caribe. El evento de este año tiene como tema "Perspectivas en la Industria de Seguros y estrategias para fortalecer su crecimiento en un mercado cambiante".

Carlos De la Torre, Director Sénior de Operaciones y Desarrollo de Mercado de AM Best en América Latina, se unirá a un panel de discusión, titulado "Impacto del cambio climático en los mercados de seguros y reaseguros", a las 8:30 a.m. (EDT) el viernes , 9 de septiembre. De la Torre se unió a AM Best en 2018 y tiene casi dos décadas de experiencia en el mercado de seguros y reaseguros.

Para programar una reunión con De la Torre para discutir aspectos comerciales y el proceso para iniciar una calificación crediticia de Best, envíe un correo electrónico a carlos.delatorre@ambest.com. Puede encontrar más información sobre el evento en www.reunionlarg.com.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Carlos De la TorreDirector SéniorOperaciones y Desarrollo Comercial+52 55 7903 5420carlos.delatorre@ambest.com