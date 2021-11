AM Best Presentará una Sesión Informativa sobre las Perspectivas de Mercado para América Latina, Los Analistas Discutirán los Desafíos Económicos y Regulatorios

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Los analistas de AM Best abordarán los desafíos económicos y regulatorios clave para los aseguradores en la región de América Latina, así como la dinámica cambiante y las perspectivas variables para los mercados clave de seguros individuales durante un panel de discusión en línea programado para el jueves 18 de noviembre, de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. (EST).

Miembros clave del equipo de análisis de AM Best serán panelistas en este evento en idioma español: Alfonso Novelo, Director Senior; Elí Sánchez, Director Asociado; Salvador Smith, Analista Financiero Senior y Olga Rubo, Analista Financiero. El equipo de análisis abarcará cómo las consideraciones del mercado influyen en las perspectivas de AM Best para las diversas líneas de negocio en México, Panamá, Colombia, Argentina y Costa Rica.

Para registrarse a esta sesión informativa virtual, o para mayor información, por favor visite el sitio web de este evento. Para registrarse en español, por favor visite este sitio web. Contacte a conferenceinformation@ambest.com si tiene preguntas sobre este evento.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2021 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Contacts

Carlos de la TorreDirector Senior de Operacionesy Desarrollo de Negocios+52 55 1102 2720, int. 105carlos.delatorre@ambest.com