AM Best Retira Calificaciones Crediticias de Energy Risk Indemnity Reinsurance Inc.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha retirado el estado de bajo revisión con implicaciones en desarrollo y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR por sus siglas en inglés) de B+ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR por sus siglas en inglés) de “bbb-” de Energy Risk Indemnity Reinsurance Inc. (ERI Re) (Barbados). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable. Concurrentemente, AM Best ha retirado las calificaciones atendiendo la solicitud de la compañía de no continuar con el proceso interactivo de calificación de AM Best.

Las calificaciones de ERI Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones se colocaron bajo revisión con implicaciones en desarrollo el 6 de diciembre de 2018 debido a que la determinación de calificación original de AM Best fue apelada en base a nueva información relevante. En enero y agosto de 2019, AM Best mantuvo el estado de bajo revisión, ya que ERI Re presentó información en cada revisión para resolver los determinantes de las calificaciones, sin embargo, AM Best consideró que todavía existía riesgo de implementación en esos momentos.

A medida que ERI Re continuó con la implementación de su plan, las preocupaciones alrededor del estatus de bajo revisión han sido resueltas en términos de estructura corporativa y financiera. La afirmación de las calificaciones con perspectiva estable reflejan la expectativa de AM Best que la compañía continuará con una posición de capital muy fuerte.

