AM Best Revisa a Negativa la Perspectiva de la Calificación Crediticia de Emisor; Afirma Calificaciones Crediticias de Aserta Seguros Vida, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas a negativas de estables de la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) y de la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus sigla en inglés) y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “bbb+” (Buena) y la Calificación en Escala Nacional México de “aa+.MX” (Superior) de Aserta Seguros Vida, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (ASV) (Ciudad de México, México). La perspectiva de la FSR es estable.

Las calificaciones de ASV reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas negativas reflejan el impacto de la incertidumbre económica actual sobre el desempeño operativo de ASV, así como los desafíos que la compañía enfrenta respecto a su expansión comercial, lo cual podría afectar potencialmente la capitalización ajustada por riesgos.

Las calificaciones también reflejan la integración de ASV dentro de Grupo Financiero Aserta, S.A. de C.V. (GFA) en términos de operaciones, soporte de capital, infraestructura de negocio y administración integral de riesgos.

ASV comenzó operaciones en 2012, concentrándose en micro-seguros de vida, vida grupo y accidentes y enfermedades. En 2013, GFA adquirió la participación mayoritaria de la compañía y obtuvo aprobación regulatoria para integrar ASV al grupo financiero. A junio de 2021, el portafolio de negocios de la compañía estaba compuesto por 99% vida grupo y el resto distribuido entre vida individual y accidentes y enfermedades. En junio de 2021, ASV se situó en la posición 30 por primas emitidas, con una participación de mercado menor al 1% dentro del segmento de seguros de vida en México.

La compañía está enfocada en priorizar la calidad de la suscripción sobre el crecimiento de las primas, renovando únicamente los negocios considerados rentables, mientras navega a través de los desafíos de ser un asegurador de vida en medio de la pandemia de COVID-19.

La capitalización ajustada por riesgos, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), se encuentra en el nivel más fuerte, reflejando el soporte de capital brindado por su compañía matriz. La última contribución de capital tuvo lugar en 2021 con el objetivo de que ASV pudiera mantener sus requerimientos regulatorios dentro de los niveles de cumplimiento.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si el desempeño operativo de ASV continúa deteriorándose hasta un punto en el que los resultados negativos causen que la base de capital se erosione significativamente, dejando de respaldar las calificaciones actuales. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación si el apoyo que Grupo Financiero Aserta proporciona a Aserta Seguros Vida disminuye en la opinión de AM Best.

Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best.

Para información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

