AM Best Revisa a Positiva la Perspectiva de la Calificación Crediticia de Emisor; Afirma Calificaciones Crediticias de ASSA Compañía de Seguros S.A.

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado a positiva de estable la perspectiva de la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) y afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “a” (Excelente) de ASSA Compañía de Seguros S.A. (ASSA) (Ciudad de Panamá, Panamá). La perspectiva para la FSR es estable. ASSA es subsidiaria de ASSA Compañía Tenedora S.A. y su matriz es Grupo ASSA, S.A., una compañía tenedora de servicios financieros listada en la Bolsa de Valores de Panamá.

Las calificaciones de ASSA reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos apropiada.

La perspectiva positiva en la ICR de Largo Plazo se basa en el desempeño operativo consistente de ASSA, el cual AM Best espera sea sostenido en el largo plazo al mismo tiempo que crece sus ingresos por primas a pesar de los desarrollos en el mercado y recuperación económica.

Las calificaciones también reflejan la fortaleza de balance de ASSA, la cual es respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), una buena y sostenida calidad en la suscripción y rentabilidad, sólida administración del capital, un adecuado programa de reaseguro, y esquema de administración de riesgos que respalda su perfil de riesgo. Adicionalmente, la compañía ha sido capaz de mantener un apalancamiento financiero adecuado al pagar antes de lo previsto la mayor parte del financiamiento utilizado en la transacción de 2018, cuando ASSA adquirió el 100% de la subsidiaria panameña de Assicurazioni Generali S.p.A.

ASSA es una aseguradora con sede en Panamá, establecida en 1980 y actualmente se encuentra como la compañía de seguros más grande del país en términos de participación de mercado por primas. La compañía, la cual cuenta con una subsidiaria en El Salvador, se encuentra diversificada geográficamente con un portafolio diversificado de productos, con primas netas principalmente en seguro de auto, vida individual y grupo y salud. ASSA opera a través de una red de brokers, agentes y canales de distribución directos.

La base de capital de la compañía ha crecido constantemente a través de la reinversión de ganancias pese a los intangibles del negocio adquirido de Generali, los cuales continúan siendo amortizados. El buen programa de reaseguro de la compañía, colocado con un panel de reaseguradores de alta calidad, ha reforzado la estrategia de crecimiento de la compañía y, en consecuencia, las exposiciones al riesgo de crédito de contraparte se han minimizado.

En 2021, el desempeño operativo continuo de ASSA se caracterizó por un índice combinado por debajo del 100%. Los rentables resultados por suscripción fueron respaldados por una buena contención de la estructura de costos parcialmente impulsada por la constitución de reservas IBNR, con el objetivo de cubrir siniestros no reportados en vida individual y de grupo, así como también de siniestros de salud derivados de cirugías selectivas suspendías en 2020 que se desarrollaron en 2021. El ingreso financiero continúa respaldando los resultados de ASSA, mientras mantiene un sólido perfil de riesgo; sin embargo, la compañía no depende de este ingreso para lograr resultados positivos. De manera constante, ASSA revisa sus directrices de suscripción para mejorar el desempeño de los segmentos comerciales que se desvían de los objetivos.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si la compañía es capaz de mantener mejoras en su desempeño operativo. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si el capital disponible de la compañía no es capaz de respaldar sus riesgos, ya sea a través de salidas de capital o por un mayor apetito de riesgo. Adicionalmente, acciones negativas de calificación podrían derivar de un alto apalancamiento financiero y baja cobertura de interés en la compañía tenedora.

