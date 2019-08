AM Best Revisa la Perspectiva a Positiva de Seguros Suramericana S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado la perspectiva a positiva de estable y afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de “A-” (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “a-” para Seguros Suramericana S.A. (Sura) (Panamá).

Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) de Sura reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como la más fuerte, así como su fuerte desempeño operativo, perfil de negocio neutral y apropiada administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés).

La fortaleza del balance de Sura se encuentra respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base al Índice de Adecuación de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), respaldada por un estructurado programa de reaseguro, sinergias proporcionadas por Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo Sura), compañía colombiana líder en Latinoamérica en la industria aseguradora, de gestión de activos y bancaria, así como por sólidas métricas de suscripción impulsadas inicialmente en 2015 por la integración previa con Seguros Banistmo, S.A. (Seguros Banistmo). Contrarrestando los factores positivos de calificación, se contempla el panorama altamente competitivo en Panamá que podría presionar el desempeño operativo de la compañía.

A finales de 2018, la compañía continúa como el cuarto asegurador más grande de Panamá, con una participación de mercado de 9.72%. El 71.3% de su portafolio de negocios está compuesto por productos de no vida, mientras que el 28.7% restante corresponde a vida. Su principal segmento de negocios de daños es auto, el cual representa el 36.8% de la prima emitida.

En 2018, la iniciativa de Grupo Sura en optimizar el valor de los accionistas mediante la fusión de las compañías tenedoras intermedias de seguros, Suramericana S.A. e Inversura Panamá Internacional S.A., condujo a la escisión de la subsidiaria Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A., impactando positivamente la capitalización ajustada por riesgos de Sura, la cual ya se encontraba en el nivel más fuerte.

La base de capital de Sura continúa siendo impulsada por su modelo de administración basada en valor, se refuerza constantemente por la continua rentabilidad y una política de dividendos prudente, al mismo tiempo que se cumplen los objetivos de ROI (retorno sobre inversión, por sus siglas en inglés) posterior a la fusión de 2015. Adicionalmente, la fortaleza de balance de la compañía se encuentra respaldada por un adecuado programa de reaseguro establecido con instituciones de excelente security y por la implementación de un modelo interno de capital económico.

Las sólidas prácticas de suscripción, aunadas a las sinergias posteriores a la fusión de 2015 que continúan limitando costos administrativos, han impulsado el fuerte desempeño operativo de Sura, el cual se refleja en métricas de rentabilidad caracterizadas por un índice combinado de 81.8% a finales de 2018. Adicionalmente, el perfil de negocios continúa beneficiándose de una mayor diversificación y sinergias, como el canal de distribución en banca seguros.

Cambios positivos en las calificaciones, o en sus perspectivas, podrían ocurrir si la compañía continúa manteniendo su desempeño y rentabilidad “post-fusión”, dando lugar a mayores niveles de capitalización ajustada por riesgos. Acciones negativas de calificación podrían efectuarse si el desempeño operativo esperado disminuye y se desvía considerablemente como resultado del ambiente altamente competitivo en Panamá que afecte la capitalización ajustada por riesgos o el perfil de negocios de Sura.

Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Comprendiendo las Calificaciones Crediticias de Best. Para información referente al uso adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor vea Guía para Medios de Comunicación – Uso Adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best.

AM Best es una agencia calificadora global y proveedor de información con un enfoque único en la industria de seguros. Visite www.ambest.com para más información.

Copyright © 2019 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Contacts

Salvador Smith Analista Financiero +52 55 1102 2720, int. 109 [email protected] Alfonso Novelo Director Senior de Análisis +52 55 1102 2720, int. 107 [email protected] Christopher Sharkey Gerente de Relaciones Públicas +1 908 439 2200, int. 5159 [email protected] Jim Peavy Director de Relaciones Públicas +1 908 439 2200, int. 5644 [email protected]