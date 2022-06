AM Best Sube la Calificación Crediticia de Emisor de Dentegra Seguros Dentales, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha subido la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) a “a+” (Excelente) de “a” (Excelente) y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de Dentegra Seguros Dentales, S.A. (DSD) (México). La perspectiva de la ICR de Largo Plazo ha sido revisada a estable de positiva, mientras que la perspectiva de la FSR y NSR es estable.

Las acciones de Calificación Crediticia (calificación) van de la mano con las acciones de las compañías afiliadas de DSD dentro de Dentegra Group, Inc., y reflejan la fortaleza de balance del grupo, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones reconocen la afiliación de DSD con su matriz, Delta Dental of California (DDC), la cual forma parte de la asociación Dentegra Group, Inc. conformada por las compañías Delta Dental, una de las aseguradoras dentales líderes en Estados Unidos, lo que proporciona sinergias y eficiencias operativas a su subsidiaria en México. Las afirmaciones de calificación de DDC reflejan el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos de la organización en base consolidada, evaluación de desempeño operativo fuerte y una penetración de mercado continua a través de numerosos intercambios estatales en Estados Unidos y de cobertura dental para beneficiarios de Medicaid, entre otros factores, como lo muestra un FSR de A (Excelente) y una ICR de Largo Plazo de “a+” (Excelente).

Las calificaciones también reflejan la capitalización ajustada por riesgos de DSD en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), estrategia de inversión conservadora y fuertes prácticas de suscripción. Contrarrestando los factores positivos de calificación de DSD se encuentra el bajo volumen de negocios de la compañía con respecto a la industria mexicana de seguros y la concentración de la compañía en dos productos: seguros dentales y de visión.

DSD inició operaciones en México en 2007 y, como resultado de la exitosa implementación de su estrategia, logró alcanzar el punto de equilibrio en tan solo cinco años. En 2021, la compañía continuó posicionándose como líder del mercado, con más del 65% del mercado de seguros dentales. DSD opera a través de una red de agentes independientes, corredores locales y otras compañías aseguradoras como complemento de sus planes de gastos médicos. La empresa mantiene relaciones comerciales con más de 4,000 dentistas a lo largo de México.

DSD es susceptible a riesgos de suscripción ya que retiene el 100% de sus primas. Sin embargo, la compañía ha demostrado fuertes prácticas de suscripción, y esto ha resultado en un desempeño técnico positivo y utilidades. A través de una selección de riesgos efectiva, DSD reportó reclamaciones por debajo de lo esperado durante 2021, a pesar del aumento de personas que regresaron a citas con el dentista, dado que la mayoría de la población había sido vacunada y las medidas de cuarentena comenzaron a levantarse. Los costos de administración aumentaron en 2021 debido a un gasto no recurrente, que es parte de los ajustes que DSD ha venido realizando a su estructura de costos, los cuales se espera se traduzca en ahorros y eficiencias en gastos, con el fin de mantener los niveles de suficiencia de prima a medida que continúan creciendo. Las políticas de inversión de la compañía son conservadoras y se encuentran en línea con las directrices locales y de su grupo, y proporcionan un flujo constante de ingresos que respalda sus resultados operativos positivos. Más aún, la compañía se beneficia de su integración con Dentegra Group, Inc., apalancándose operacionalmente a través de los mismos sistemas, procedimientos y prácticas de administración integral de riesgos.

AM Best espera que DSD mantenga niveles adecuados de capitalización que estén sustentados en buenas prácticas de suscripción y en la reinversión de ganancias.

Si se toman acciones negativas de calificación sobre las principales subsidiarias operativas de Dentegra Group Inc., debido a una tendencia a la baja en la capitalización ajustada por riesgos, las calificaciones de DSD probablemente se moverán en conjunto. Acciones negativas de calificación también podrían llevarse a cabo si el grupo experimenta un deterioro en los resultados operativos, impulsado por un crecimiento negativo de primas constante o una menor rentabilidad sostenida, y las calificaciones de DSD reflejarían dichas acciones.

