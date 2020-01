Advantage Communications Inc. expande su presencia global con la adquisición de First Kontact LLC, un centro de contacto mexicano de primera línea

Advantage Communications Inc. (ACI), centro de contacto de BPO líder ubicado en Canadá y el Caribe, anunció hoy la adquisición de un centro de contacto de primera línea en México, First Kontact LLC. La adquisición expandirá la presencia global de ACI y ampliará la oferta de servicios para los clientes hispanos.

CHARLOTTETOWN, Isla de Príncipe Eduardo y KINGSTON, Jamaica--(BUSINESS WIRE)--Advantage Communications Inc., (www.advantagecall.com), un centro de contacto de BPO líder que utiliza tecnologías novedosas e innovadoras en el diseño de estrategias para una experiencia superior del cliente (CX), adquirió la mayoría de la participación accionaria en un centro de contacto mexicano de primera línea, First Kontact LLC (www.firstkontact.com).

Esta adquisición abre la posibilidad para Advantage Communications de proveer su CX de primera clase y sus tecnologías CX de avanzada a una base de clientes más amplia y, al mismo tiempo, continuar reforzando su oferta central de servicios con capacidades multilingües en Norteamérica y el Caribe.

La proximidad de First Kontact a la frontera internacional de Tijuana, México/San Diego, EE. UU., además de proveer personal bicultural y bilingüe, representa una ubicación que habilita a los agentes del centro de contacto de First Kontact un conocimiento contextual de la geografía de EE. UU., las marcas más populares y las peculiaridades del comportamiento comercial y cultural. Los agentes de First Kontact poseen una fluidez de nivel nativo en inglés y español, buen nivel académico y capacitación para participar en conversaciones de negocios de alta calidad.

Ahora, los clientes de Advantage Communications tendrán acceso a una mayor cantidad de representantes de servicio al cliente multilingües, que les brindará nuevas maneras de servir a sus clientes hispanohablantes en Norteamérica y Centroamérica, además de mejorar su cobertura en el mercado Mexicano y otros.

“Tanto ACI como First Kontact buscaban una misión en común, enfocada en empoderar a nuestros equipos y brindar un servicio de primera clase a nuestros clientes”, señaló Gregory Hough, presidente y director ejecutivo de Advantage Communications Inc. “Esta adquisición es una parte clave de nuestra estrategia de crecimiento de emplear a más personas en los mercados a los que brindamos servicios y reinventar el centro de contacto con estándares de calidad de excelencia operativa, tecnologías innovadoras como inteligencia artificial y comunicaciones omnicanal”.

Juan Gutiérrez, fundador y anterior director ejecutivo de First Kontact LLC, seguirá participando en el crecimiento de la empresa como accionista importante, ejecutivo activo y consejero para el director ejecutivo de ACI, Hough. Como fundador de First Kontact, Gutiérrez lideró el crecimiento estelar de la organización, de 10 a más de 1000 empleados, y convirtió a First Kontact en el tercer empleador principal de los centros de contacto de la región.

Gutiérrez comentó: “Esta operación combina una organización exitosa y de trayectoria en Canadá y el Caribe con uno de los mejores centros de contacto de México. ACI creció para convertirse en un negocio fantástico y posee una maravillosa cultura, similar a la de First Kontact. Tanto Gregory como yo nos ocupamos en gran medida del crecimiento colectivo e individual y sentimos gran dedicación para que el trabajo que hacemos haga una diferencia para nuestros clientes. Juntos, nos dedicaremos a ello”.

Acerca de Advantage Communications Inc.

Advantage Communications Inc. (ACI) es un centro de contacto líder en Norteamérica y el Caribe para primeras marcas a nivel mundial. ACI provee soluciones de BPO subcontratadas más inteligentes y eficientes, diseñadas en forma personalizada para ser una extensión de la marca y su modelo de negocio. Los centros de contacto de ACI se ubican en un área bilingüe en inglés y francés al este de Canadá y cerca de las costas de Jamaica y proveen soluciones escalables, una continuidad comercial confiable y la experiencia del cliente mejor asociada a una marca en todas las categorías. Para obtener más información, visite Advantage Communications en: www.advantagecall.com

Acerca de First Kontact LLC.

First Kontact LLC ofrece una gama completa de servicios de centro de contacto en español e inglés, tanto en forma local como para el exterior, personalizada para cada cliente en una amplia gama de sectores. El emprendedor Juan Gutiérrez, fundador de First Kontact, desarrolló sustancialmente el negocio a más de 1000 agentes y cosechó casi 10 años de experiencia en el negocio de centro de contacto y subcontratación. El equipo de Gutiérrez construyó una impresionante cartera de clientes que abarca muchos sectores e incluye tanto a corporaciones multinacionales como a empresas locales y regionales. Para obtener más información, visite First Kontact en: www.firstkontact.com

