Ahora es posible cobrar remesas en cajero automático sin comisiones

Poni es la revolucionaria solución desarrollada específicamente para los beneficiarios de este recurso, habilitando el cobro de este dinero en los casi 50 mil cajeros automáticos de la república mexicana sin comisión por retiro.

PRINCETON, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Los servicios de envío de dinero han existido durante más de siglo y medio y durante todo ese tiempo, la manera de enviar y recibir dinero se ha mantenido prácticamente sin cambios. En los últimos 20 años ha habido avances importantes dada la disponibilidad del Internet y los teléfonos inteligentes, pero la mayor parte de ese progreso generalmente se enfocó en las personas que envían el dinero. Esto incluye más lugares y oficinas desde donde hacer los envíos, más agentes, más automatización, más independencia y autosuficiencia - todo en beneficio de quien envía.

Por esta razón, Poni desarrolló una revolucionaria tecnología que transformará el mercado de remesas, enfocada 100% en los receptores de remesas internacionales. Los beneficiarios de este recurso ahora pueden cobrar su dinero en cualquiera de los casi 50 mil cajeros automáticos en México. Lo único que necesitan es adquirir una tarjeta de retiro por $10 pesos en más de 6,000 tiendas de conveniencia en territorio mexicano y el número de transferencia que se obtiene cuando se realiza el envío.

Gracias a esta solución, el número de lugares y ubicaciones donde los beneficiarios pueden cobrar sus envíos aumenta exponencialmente siendo las tiendas de Comex, Círculo K y Extra nuestros principales aliados en la distribución de tarjetas y piezas clave para poder brindar a las familias no solo comodidad y seguridad, sino también el poder de decidir dónde y cuándo retirar su dinero.

Este nuevo servicio de Poni beneficiará a millones de personas cuya economía familiar depende en gran medida de las remesas que les envían sus familiares desde Estados Unidos, pues de acuerdo con datos del Banco Nacional de México, en 2018 se recibió una cifra sin precedentes de remesas en el país con un total de USD $33 mil millones, un 10% más con respecto a 2017.

Por lo anterior es de vital importancia que la industria se mantenga en un proceso de innovación constantemente, la cual le permita simplificar y eficientar todo el proceso de envío de dinero. La tecnología desarrollada por Poni mejora y agiliza la experiencia del lado del beneficiario, especialmente en México, donde el 56% de la población no está bancarizada, brindando a este sector acceso inmediato a su dinero en cualquier cajero automático en todo México, independientemente del banco o institución propietaria del cajero automático.

La Tarjeta de Retiro Poni básicamente funciona como una llave para prender y acceder a cualquier cajero automático, de modo que cualquiera de los casi 50,000 cajeros automáticos en México ahora puede pagar remesas sin que el beneficiario tenga que pagar un centavo por el uso de este. Lo único que la persona en México debe hacer, es llamar a un número 01-800 gratuito para registrar la tarjeta. Una vez registrada, la misma tarjeta Poni se puede usar para recibir remesas de todas las empresas participantes de envíos de dinero.

Gricha Raether Palma, Director de Poni en México, mencionó que “estamos lanzando una nueva solución que cambiará la manera en la que los beneficiarios de remesas en México cobran su dinero. No más filas. No más excusas que porque no hay sistema o se acabó el efectivo. No más necesidad de ir a tiendas o agentes que están retiradas o en lugares peligrosos o esperar a horarios hábiles. Poni es la única tecnología capaz de dar acceso a más los casi 50,000 cajeros automáticos en México para el cobro de remesas. Esto permite una flexibilidad única que permite a las familias decidir cuando y donde cobrar su dinero”.

Uno de los componentes principales para la difusión de esta tecnología es la alianza con las empresas más importantes de envíos de dinero en los Estados Unidos, como es el caso de Barri, Dinex y Ria, quienes han encontrado en Poni un aliado clave que les permite ofrecer a sus clientes la única solución en el mercado que habilita los cajeros automáticos para el cobro de este recurso sin comisiones.

Por su parte, Enrique “El Perro” Bermúdez narrador y comentarista deportivo detalló “Gracias a mi trabajo he podido estar muy cerca de la comunidad mexicana en EUA y estoy convencido que la tecnología de Poni ayudará en gran medida a las familias que dependen económicamente de este recurso para sus necesidades diarias, permitiendo que sean ellos quienes decidan cuando y donde retirar su dinero”.

Sobre Poni

Poni es tecnología financiera que permite a los receptores en México cobrar su dinero de las remesas de Estados Unidos en cualquier momento, en cualquier cajero automático en México, sin la necesidad de tener una cuenta bancaria tradicional y sin tener que pagar tarifas por el uso del cajero automático. Poni es un producto de American Cash Exchange, Inc., una compañía privada ubicada en Princeton, Nueva Jersey. La compañía ofrece soluciones de pago personal para el mercado internacional.

La tarjeta de débito Poni es una tarjeta asociada a una cuenta de depósito de bajo riesgo, emitida por Ictineo Plataforma, S.A. de C.V. S.F.P. Poni no realiza captación de recursos del público o actividades de transmisión de dinero. El envío de remesas se realiza a través de un transmisor de dinero debidamente registrado ante la CNBV.

