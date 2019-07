 BTG Pactual de Brasil Agiliza la Integración Digital con Jumio

La solución de verificación de identidad de Jumio ayuda al mayor banco de inversiones de Latinoamérica a examinar nuevos clientes en línea y a combatir el fraude en línea

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Jumio, el proveedor lider en soluciones de verificación de identidad basada en inteligencia artificial (IA), se asoció con BTG Pactual para ayudar al banco de inversiones brasileño a examinar adecuadamente la identidad digital de sus nuevos clientes y automatizar su proceso de integración.

Hasta hace poco, BTG Pactual solo ofrecía servicios a individuos de alto patrimonio neto y de patrimonio neto ultra-alto a través de su división de Administración de patrimonio o a grandes corporaciones a través de su división de Banca de Inversiones. Esto cambió con el lanzamiento de BTG Pactual digital, que ofrece servicios de inversiones a individuos brasileños con un saldo sugerido de 30 000 USD. Con BTG Pactual digital, los clientes pueden abrir una nueva cuenta en línea y administrar sus inversiones a través de la plataforma digital con el apoyo de un equipo dedicado de gerentes de relaciones.

Al buscar un proveedor que ayude a automatizar su nuevo proceso de integración digital, BTG Pactual tenía algunos requisitos clave: quería encontrar una solución de verificación de identidad con tecnología de emparejamiento facial y otra con la capacidad de procesar documentos de identidad brasileños. El Sistema Nacional de Identidad de Brasil es intrínsecamente desafiante desde la perspectiva de la verificación de identidad, ya que la tarjeta de identidad principal del país no cumple ninguna norma técnica y no existe una regla única para generar un número de identidad. La red de emisión de tarjetas de identidad de Brasil no está integrada digitalmente, y cada estado tiene su propia agencia reguladora y normas para emitir tarjetas de identidad. Esto hace posible que los brasileños tengan más de un número de identidad.

Después de investigar y de examinar a los proveedores, BTG Pactual eligió a Jumio, debido a un par de razones clave. Primero, Jumio ofrece la solución más madura para el mercado brasileño. En segundo lugar, Jumio acepta y verifica de manera confiable los múltiples tipos de identificaciones emitidas por el gobierno, incluidos los pasaportes, las licencias de conducir y las tarjetas de identidad.

“Hemos tenido un proceso de integración rápido y sin fricciones desde el primer día gracias a Jumio,” señaló Rogerio Karp, jefe de Empresa a Consumidor (B2C) y productos para BTG Pactual digital. “Aunque algunos usuarios han intentado engañar a nuestro proceso de integración, con Jumio, podemos identificarlos antes de que puedan causarnos algún daño.”

La asociación con BTG Pactual es solo un ejemplo del compromiso de Jumio de servir a las organizaciones de servicios financieros y de tecnología financiera en el mercado latinoamericano de rápido crecimiento. El año pasado, Jumio estableció una nueva oficina de ventas en Brasil y un centro de operaciones de Jumio SAS en Barranquilla, Colombia.

“Estamos extremadamente orgullosos de asociarnos con BTG Pactual, el mayor banco de inversiones de Latinoamérica, para desarrollar sus servicios de inversiones digitales y proporcionar mayor rapidez en la verificación e integración de clientes,” comentó Robert Prigge, presidente de Jumio. “En toda Latinoamérica, es cada vez más importante para los bancos en crecimiento acelerar la adquisición de clientes con procesos KYC instantáneos y sin papel, a la vez que se mantienen altos estándares de privacidad e integridad de datos.”

Acerca de Jumio

Cuando la identidad importa, confíe en Jumio. La misión de Jumio es hacer de Internet un lugar más seguro al proteger los ecosistemas de las empresas a través de los servicios de autenticación y de verificación de identidad en línea de vanguardia que conectan de forma rápida y precisa las identidades en línea y en el mundo real de una persona. Las soluciones completas de verificación de identidad de Jumio combaten el fraude, mantienen el cumplimiento e integran a los buenos clientes más rápidamente.

Al aprovechar la tecnología avanzada, que incluye inteligencia aumentada, inteligencia artificial, biometría, aprendizaje automático, detección de vida en 3D certificada y revisión humana, Jumio ayuda a las organizaciones a observar los requisitos de cumplimiento de normativas, como KYC, AML y GDPR, y a establecer definitivamente la identidad digital de sus clientes. Jumio ha verificado más de 170 millones de identidades emitidas por más de 200 países y territorios a través de transacciones web y móviles en tiempo real. Las soluciones de Jumio son utilizadas por compañías líderes en los sectores de servicios financieros, economía compartida, moneda digital, comercio minorista, viajes y juegos en línea. Con sede en Palo Alto, Jumio opera a nivel mundial con oficinas en América del Norte, Latinoamérica, Europa y Asia Pacífico y ha recibido numerosos premios a la innovación. Para obtener más información, visite www.jumio.com.

Acerca de BTG Pactual

BTG Pactual es el mayor banco de inversiones en Latinoamérica, que opera en Banco de Inversiones, Créditos Corporativos, Ventas y Operaciones Comerciales, Gestión de Patrimonio y Gestión de Activos. Desde su inicio en 1983, BTG Pactual se ha ejecutado como un modelo de asociación meritocrática. Cuenta con más de 2000 empleados. Para obtener más información, visite www.btgpactual.com.

