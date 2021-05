Bitso alcanza la categoría de unicornio y se convierte en una de las empresas del sector tecnofinanciero más valiosas de América Latina

Bitso obtiene 250 millones de dólares en la ronda de financiación de serie C de un grupo de inversores de primer orden, como Tiger Global, Coatue, Paradigm, BOND, Valor Capital Group, QED, Pantera Capital y Kaszek. Con una valoración de 2200 millones de dólares, Bitso se convierte en una de las «fintech» más valiosas y en la criptoplataforma mejor valorada de la región. El dinero de esta financiación se utilizará para aumentar el acceso a las criptomonedas en la región, centrándose especialmente en la creación de servicios financieros de código abierto que funcionen con cadenas de bloques descentralizadas. El auge del uso de criptomonedas en América Latina impulsa la rápida expansión de Bitso, que ya supera los 2 millones de usuarios.

GIBRALTAR y SAN PABLO--(BUSINESS WIRE)--Bitso, la mayor plataforma de criptomonedas de América Latina, anunció una ronda de financiación de serie C de 250 millones de dólares liderada por Tiger Global y Coatue. Paradigm, BOND y Valor Capital Group también se unen como inversores en esta ronda, junto con los ya existentes QED, Pantera Capital y Kaszek, que volvieron a apostar por el crecimiento de Bitso tras su participación en la financiación de serie B de 62 millones de dólares de Bitso en diciembre de 2020. Como resultado de esta ronda, la valoración de Bitso asciende a 2200 millones de dólares, lo que la convierte en una de las mayores «fintech» y en la primera criptoempresa con valoración milmillonaria de la región.

«Las criptomonedas adquieren relevancia rápidamente en América Latina», señaló Scott Shleifer, socio de Tiger Global.

«Estamos encantados de asociarnos con Bitso y creemos que cuentan con el equipo y la plataforma adecuados para aumentar la cuota en este mercado en crecimiento».

«Tenemos mucho interés en Bitso porque es la primera solución de cumplimiento completamente escalada que permite a los consumidores de toda América Latina acceder a la criptoeconomía. Estamos convencidos de que el acceso a este producto financiero tiene el potencial de cambiar las reglas del juego en América Latina y confiamos en apoyar al equipo de Bitso en su misión de ampliar el acceso a las criptomonedas para todos», comentó Michael Gilroy, socio general de Coatue.

El éxito de Bitso se debe a la oferta de productos con mentalidad global que se adaptan a las necesidades de los clientes locales en México, Argentina y ahora en Brasil. La demanda de criptoactivos y productos financieros aptos para el uso de criptomonedas se ha disparado en popularidad tanto para los individuos como para las empresas de estos países, con Bitso liderando el camino como la plataforma más segura, más transparente y la única que cumple con las regulaciones vigentes en la región. También es la única empresa que ofrece un criptoseguro para los fondos de sus clientes.

«Este año, el crecimiento del ecosistema de las criptomonedas ha sido notable. Bitso tardó seis años en conseguir su primer millón de clientes. Ahora, menos de diez meses después, hemos alcanzado la marca de dos millones. Los ciudadanos de América Latina están utilizando esta tecnología en su vida cotidiana. Estamos orgullosos de crecer con la industria y de seguir poniendo estas poderosas herramientas financieras al alcance de todos», afirmó el cofundador y director ejecutivo de Bitso, Daniel Vogel. «La semana pasada lanzamos nuestras operaciones minoristas en Brasil. Esta ronda se utilizará para ampliar nuestras capacidades, nuestra oferta de productos y para seguir dando utilidad a las criptomonedas en toda América Latina».

Con el lanzamiento de la plataforma minorista en Brasil, Bitso consolidará su posición como una de las empresas del sector de las criptomonedas más reconocidas en los tres mayores mercados de la región. Bitso aprovechará este éxito para ampliar sus operaciones en otros países de América Latina en los próximos meses. En enero de 2021, la Superintendencia Financiera de Colombia anunció que Bitso era una de las empresas autorizadas en su programa piloto de experimentación (sandbox) y criptoeconomía.

«América Latina siempre ha tenido un especial interés por el poder de las criptomonedas», comentó Matt Huang, cofundador y socio gerente de Paradigm. «Para nosotros es muy importante respaldar a Bitso como la plataforma líder del mercado destinada a fomentar el acceso a las criptomonedas y la libertad financiera en América Latina».

«Ya no existen los negadores de las criptomonedas, en gran parte debido a la visión y la pasión de Daniel y su equipo de primera categoría, que han liderado el camino para demostrar que la moneda digital ha llegado para quedarse», declaró Nigel Morris, cofundador y socio gerente de QED Investors. «Estamos muy entusiasmados de invertir una vez más en Bitso para catalizar su crecimiento e impulsar su expansión en nuevas geografías».

Los próximos productos de Bitso se centrarán en atender mejor las necesidades de los consumidores y las empresas de toda América Latina con más utilidad para las criptomonedas. Otros productos que se presentarán próximamente incluyen una plataforma de criptoderivados y cuentas que devengan intereses relacionados con las cripto. Bitso desarrolla una nueva generación de servicios financieros sin fronteras para los consumidores y las empresas. Las criptomonedas son el futuro de las finanzas y Bitso pone el futuro a disposición hoy.

Acerca de Bitso

Bitso es la primera plataforma de criptomonedas de América Latina. La compañía, que cuenta con una comunidad de más de dos millones de usuarios, ofrece tres productos principales: la Bitso App para que los usuarios nuevos o experimentados de criptomonedas puedan comprarlas, venderlas, enviarlas o recibirlas de una manera sencilla e intuitiva; Bitso Alpha, una plataforma de comercio de criptomonedas de nivel profesional; y Bitso Business, un conjunto de productos transfronterizos que permite a las empresas prosperar en una economía digital global.

Bitso es una de las pocas bolsas de criptomonedas, y la única en América Latina, que ha obtenido una licencia de Tecnología de Registro Distribuido (Distributed Ledger Technology, DLT) de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC), una agencia soberana que ha desarrollado uno de los marcos más avanzados para regular el comercio de criptomonedas. Bitso es también la primera y única bolsa en América Latina que asegura los fondos de sus usuarios.

Fundada en 2014, con más de 300 empleados en 25 países, Bitso trabaja para que las criptomonedas sean útiles y liberar al mundo de los agentes financieros tradicionales para redefinir el dinero.

Para conocer más acerca de Bitso, visite bitso.com.

#makecryptouseful

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Joe Coufal Joe@wachsman.com917-900-5351