CEMEX Y SYNHELION LOGRAN AVANCE REVOLUCIONARIO EN PRODUCCIÓN DE CEMENTO CON ENERGÍA SOLAR

Por primera vez, CEMEX y Synhelion conectaron exitosamente el proceso de producción de clínker con el receptor solar de Synhelion, produciendo clínker solar. Esta revolucionaria innovación es un paso inicial para desarrollar plantas de cemento totalmente solares.

MONTERREY, MÉXICO Y LUGANO, SUIZA--(BUSINESS WIRE)--$CEMEX #CEMEX--CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) y Synhelion informaron hoy la producción exitosa del primer clínker solar del mundo, el componente clave del cemento, un paso significativo para el desarrollo de plantas de cemento totalmente impulsadas por energía solar.

El clínker se produce mezclando arcilla, caliza y otros materiales en un horno rotatorio a temperaturas cercanas a 1,500°C. Los combustibles fósiles se utilizan típicamente para calentar el horno y son responsables de aproximadamente el 40% de las emisiones directas de CO2 del proceso. Reemplazar completamente los combustibles fósiles con energía solar es un cambio fundamental en los esfuerzos de la industria para lograr la neutralidad de carbono para 2050.

“La producción del primer clínker solar es un logro emocionante para esta tecnología transformadora. Es prueba de nuestro compromiso de alcanzar resultados tangibles a través de la innovación para lograr nuestra meta de ofrecer concreto con cero emisiones netas de CO2 para 2050”, dijo Fernando González Olivieri, Director General de CEMEX. “CEMEX está construyendo un mejor futuro, y ese futuro debe ser sustentable”.

Los equipos de Investigación y Desarrollo de Synhelion y CEMEX establecieron una unidad piloto para producir clínker a partir de radiación solar concentrada, conectando el proceso de producción de clínker con el receptor solar de Synhelion. El piloto se instaló en la Torre Solar de Muy Alta Concentración de IMDEA Energía, ubicada en España. El receptor solar de Synhelion genera temperaturas récord que superan los 1,500°C. El receptor solar calienta un fluido de transferencia de calor gaseoso y, por lo tanto, proporciona el calor necesario para el proceso de producción del clínker.

“Nuestra tecnología convierte la luz solar concentrada en el mayor calor de proceso solar existente en el mercado, superior a los 1,500°C”, dijo el Dr. Gianluca Ambrosetti, Director General y Cofundador de Synhelion. “Estamos orgullosos de demostrar, junto con CEMEX, una aplicación específica e industrialmente relevante de nuestro calor solar de alta temperatura que es totalmente renovable”.

El piloto es la primera calcinación exitosa y, lo que es más importante, la primera clinkerización exitosa jamás lograda utilizando únicamente energía solar. El clínker se utilizó para producir cemento y luego se procesó para producir concreto. En la próxima fase de su proyecto conjunto de investigación y desarrollo, CEMEX y Synhelion buscan producir clínker solar en mayores cantidades, mientras trabajan en un piloto a escala industrial en una planta de cemento.

Esta iniciativa es parte del programa Futuro en Acción de CEMEX, diseñado para reducir la huella de carbono de sus operaciones y productos para ofrecer globalmente concreto con cero emisiones netas de CO2 para 2050. Una parte esencial de esta estrategia son CEMEX Ventures y su Centro de Investigación y Desarrollo en Suiza. A través de ellos, CEMEX descubre e invierte en las empresas que considera que proporcionarán las tecnologías comprobadas y escalables para lograr la neutralidad de carbono.

CEMEX (BMV: CEMEXCPO) es una compañía global de materiales para la construcción dedicada a edificar un mejor futuro a través de productos y soluciones sostenibles. CEMEX tiene el compromiso de alcanzar una neutralidad de carbono mediante la innovación constante y un liderazgo dentro de la industria en investigación y desarrollo. CEMEX está al frente de la economía circular dentro de la cadena de valor de la construcción y promueve procesos novedosos con el uso de tecnologías avanzadas para incrementar el uso de residuos y desechos como materias primas y combustibles alternos en sus operaciones. CEMEX ofrece cemento, concreto premezclado, agregados y soluciones urbanas en mercados de rápido crecimiento alrededor del mundo, impulsada por una fuerza de trabajo multinacional enfocada en brindar una experiencia superior al cliente, habilitada por tecnologías digitales. Para más información, por favor visite cemex.com.

CEMEX no asume ninguna obligación de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado de prensa. Este comunicado contiene estimaciones sobre nuestras condiciones futuras dentro del contexto de las leyes bursátiles federales de los Estados Unidos de América. CEMEX tiene la intención de que estas estimaciones sobre nuestras condiciones futuras sean cubiertas por las disposiciones de protección legal para declaraciones sobre condiciones futuras en las leyes bursátiles federales de los Estados Unidos de América. Estas estimaciones sobre nuestras condiciones futuras reflejan las expectativas y proyecciones actuales de CEMEX sobre los eventos futuros basándonos en nuestro conocimiento de los hechos y circunstancias presentes y supuestos sobre eventos futuros. Estas estimaciones necesariamente incluyen riesgos e incertidumbres que pudieran causar que los resultados actuales difieran significativamente de las expectativas de CEMEX. El contenido del presente comunicado es exclusivamente de carácter informativo y no deberá ser considerado como una recomendación de inversión o asesoría jurídica, contable, financiera, fiscal o de cualquier otra clase. CEMEX no asume responsabilidad por el contenido de cualquier sitio web de terceros o páginas web referenciadas o accesibles a través de este comunicado.

Contacts

Relación con MediosCEMEXJorge Pérez+52 (81) 8259-6666 jorgeluis.perez@cemex.com

Contacto de MediosSynhelionCarmen Murer+41 79 619 52 11 media@synhelion.com