Cantaloupe, Inc. revela el nuevo programa de socios internacionales

Cantaloupe International Partners (CIP) prepara a minoristas de alto rendimiento fuera de los EE. UU. con experiencia y recursos para ampliar y profundizar ofertas locales no asistidas

MALVERN, PA.--(BUSINESS WIRE)--A medida que la pandemia impulsa una mayor demanda de soluciones minoristas no asistidas en todo el mundo, hoy en día, Cantaloupe Inc., (Nasdaq: CTLP) (“Cantaloupe” o la “Empresa”), una empresa de servicios de software y pagos digitales que proporciona soluciones tecnológicas integrales para el mercado minorista no asistido, anuncia su nuevo programa Cantaloupe International Partners (“CIP” o “el programa”).

Mediante CIP, Cantaloupe el tiene objetivo de impulsar la penetración en el mercado para minoristas de alto rendimiento fuera de los EE. UU. a través de programas personalizados y localizados que combinan las mejores soluciones de software minorista no asistido y la aceptación de pagos. Esto, a su vez, permite a los minoristas optimizar las operaciones, generar mayores ingresos y satisfacer a los consumidores a través de nuevas experiencias autónomas.

“A medida que crece la demanda de experiencias minoristas autónomas no asistidas en todo el mundo, CIP nos permite aprovechar nuestra experiencia y apoyar a los minoristas a medida que ofrecen experiencias de compra autónomas que los consumidores esperan hoy en día”, dijo Sean Feeney, director ejecutivo de Cantaloupe, Inc.

Los participantes de CIP se beneficiarán de lo siguiente::

Los 25 años de experiencia de Cantaloupe y la innovación de productos líder del sector en el mercado minorista no asistido. Acceso a las ofertas de SaaS y dispositivos de Cantaloupe que operan con los procesadores de pago locales del país. Herramientas, apoyo y formación proporcionados por Cantaloupe.

“La pandemia impulsó la industria minorista no asistida y hemos observado un crecimiento significativo en nuevos segmentos, incluidos micromercados, estaciones de carga de autos eléctricos, quioscos y más en todo EE. UU., con mercados como Latinoamérica que acaban de iniciar”, dijo Fernando López Lacroix, vicepresidente de desarrollo comercial de Cantaloupe, Inc. “EE. UU. no es el único mercado en el que los consumidores esperan experiencias minoristas no asistidas y sin fricción. A medida que el mundo trabaja para satisfacer estas demandas, CIP permitirá a los minoristas de alto rendimiento aprovechar nuestras décadas de experiencia y crear rápidamente soluciones que satisfagan las necesidades locales, ya sea que aborden los estándares normativos locales, desarrollen sociedades, procesamiento de pagos o desarrollen programas optimizados basados en la información recopilada a través de nuestro software. Estamos absolutamente entusiasmados con el lanzamiento de CIP”.

Para obtener más información sobre CIP, visite https://www.cantaloupe.com/services-international/

Acerca de Cantaloupe Inc.

Cantaloupe, Inc. es una empresa de software y pagos que proporciona soluciones tecnológicas integrales para el mercado minorista no asistido. Cantaloupe ha transformado la comunidad minorista no asistido al ofrecer una solución integrada para el procesamiento de pagos, logística y gestión administrativa. La plataforma empresarial está diseñada para aumentar el compromiso de los consumidores y los ingresos por ventas mediante pagos digitales, publicidad digital y programas de lealtad de clientes, a la vez que proporciona a los minoristas control y visibilidad sobre sus operaciones e inventario. El resultado es que los clientes, desde empresas de máquinas expendedoras hasta operadores de micromercados, estaciones de carga de gasolina y automóviles, lavanderías, terminales de estacionamiento con medidor, quioscos, entretenimiento y más, pueden gestionar sus negocios de una forma más proactiva, predecible y competitiva.

Contactos de medios de comunicación y relaciones con inversionistas de Cantaloupe, Inc:Sarah Toomey Comunicación estratégica de RR. HH. stoomey@rhstrategic.com Relaciones con inversionistas:ICR, Inc. CantaloupeIR@icrinc.com