Catalyst Fund, acelerador global de fintechs, anuncia un nuevo compromiso de 12 millones de libras esterlinas (15 millones de dólares estadounidenses) de UK aid y J.P. Morgan para avanzar en la inclusión financiera de mercados emergentes

Nuevo compromiso para ayudar a financiar el crecimiento de 30 empresas en etapa de desarrollo orientado al avance en la inclusión financiera para consumidores marginados

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Catalyst Fund, gestionado por BFA Global y Rockefeller Philanthropy Advisors (RPA), anunció hoy un nuevo compromiso de 12 millones de libras esterlinas (15 millones de dólares) por parte de UK aid y J.P. Morgan destinados a avanzar en la inclusión financiera de personas marginadas en todo el mundo. Durante los próximos tres años, el acelerador de fintechs brindará apoyo para el crecimiento de 30 empresas startup en cinco mercados emergentes de innovación en tecnofinanzas: Kenia, Nigeria, Sudáfrica, India y México.

El anuncio tuvo lugar al tiempo que se celebra la Cumbre de Inversión Británico-Africana, organizada por el primer ministro británico, que reúne a empresas, gobiernos e instituciones internacionales con la meta de exponer y promover la amplitud y calidad de oportunidades de inversión en África. Además de su expansión, Catalyst Fund anunció su última cohorte de empresas startup en tecnofinanzas, entre las que se incluyen:

Pesakit: aplicación en Kenia para agentes de dinero móvil Kwara: plataforma de banca móvil y en internet en Kenia para Savings + Credit Cooperatives (SACCO) Cowrywise: herramienta de ahorro e inversión orientada a los jóvenes nigerianos Meerkat: producto en Sudáfrica para la asesoría en deudas y ahorros Farmart: plataforma de crédito digital en India para agricultores Spoon: producto de ahorro y crédito en Sudáfrica para empresas de subsistencia propiedad de mujeres

“Estamos muy emocionados de entrar en esta nueva etapa, tras aprovechar las lecciones aprendidas en los últimos cuatro años, para posicionarnos como los mejores socios para innovadores que crean soluciones asequibles, accesibles y apropiadas para mejorar la salud financiera de poblaciones marginadas en mercados emergentes”, comentó Maelis Carraro, directora de Catalyst Fund. “El apoyo adicional por parte de UK aid y el apoyo continuo de J.P. Morgan nos permitirá profundizar nuestra presencia a nivel local y nuestro papel en el desarrollo del ecosistema en nuestros mercados principales, además de recibir a nuevos socios que deseen apoyar nuestra misión”.

Expansión de 12 millones de libras esterlinas (15 millones de dólares estadounidenses)

A pesar de los avances en reduccioón de la pobreza de las últimas décadas, casi la mitad de la población mundial vive con menos de 5.50 dólares al día. Gracias a la inversión adicional de UK aid y J.P. Morgan, Catalyst Fund brindará apoyo para el desarrollo, crecimiento y alcance de 30 nuevas soluciones en tecnofinanzas con el objetivo de impulsar la inclusión financiera para 1 millón más de personas desatendidas en Kenia, Nigeria, Sudáfrica, India y México.

Catalyst Fund se orienta a estos mercados debido a que gozan de industrias vibrantes en tecnofinanzas con un gran número de empresas startup en etapa de desarrollo en los continentes de África, Latinonamérica y Asia, además de presentar necesidades para abordar los importantes desafíos a los que se enfrentan consumidores desatendidos de estas regiones.

Este nuevo compromiso permitirá al programa aplicar las lecciones aprendidas en la aceleración de empresas startup en mercados emergentes durante los últimos cuatro años y enfocarse en:

la provisión de capital presemilla y el apoyo a la creación de emprendimientos a medida; la ampliación de la base de inversores que reciban conexiones directas con empresas de Catalyst Fund; la aceleración de ecosistemas de innovación en cada mercado a fin de mejorar el acceso de empresas startup a capital, alianzas corporativas y talentos; y la divulgación de conjuntos de herramientas sobre mejores prácticas, capacitaciones y conocimientos con la comunidad global de tecnofinanzas para impulsar la innovación en los mercados.

“Gracias al apoyo de UK aid, Catalyst Fund se está conectando más con empresas startup de tecnofinanzas en mercados emergentes de África con la experiencia e inversión del Reino Unido y de distintos países de todo el mundo”, comentó Andrew Stephenson, Ministro del Reino Unido para África. “Este trabajo innovador es fundamental para cambiar la vida de personas de todo el mundo al brindarles acceso a servicios básicos como pensiones, préstamos y atención de la salud. La Cumbre Británico-Africana creará más alianzas que impulsarán la inversión, la creación de puestos de trabajo y el crecimiento con la meta de beneficiar tanto a personas como a empresas en África y el Reino Unido”.

El nuevo apoyo por parte de UK aid, además del apoyo continuo de J.P. Morgan y del patrocinio fiscal de Rockefeller Philanthropy Advisors, permitirá a Catalyst Fund aprovechar la experiencia y los conocimientos de mercados locales de organizaciones en Londres y Nueva York.

“La inclusión financiera es el pilar de las familias y comunidades resilientes”, señaló Carol Lake, presidenta de Filantropía en Mercados Internacionales de J.P. Morgan. “En J.P. Morgan, como parte de nuestro compromiso global de 125 millones de dólares para la salud financiera, brindamos apoyo para el desarrollo y el crecimiento de soluciones innovadoras en tecnofinanzas que ayuden a personas desatendidas en todo el mundo a ahorrar, reducir deudas y mejorar sus vidas”.

Una historia de impacto

Catalyst Fund se creó en 2016 con el apoyo de J.P. Morgan y la Fundación Bill & Melinda Gates con el objetivo de brindar apoyo a emprendedores en la creación de soluciones que mejoren la salud financiera de comunidades desatendidas.

A la fecha, Catalyst Fund ha acelerado a 25 empresas startup de tecnofinanzas, que han recaudado más de 10 veces la cantidad de capital de subvención que recibieron y brindan servicios a más de 1.2 millones de clientes a nivel mundial. En base a las experiencias cosechadas, en esta próxima etapa que comienza, Catalyst Fund se enfocará en empresas que están creando actualmente soluciones que no solo se enfoquen en el acceso financiero, sino que incluyan la mejora de la salud financiera de consumidores desatendidos.

Las empresas de tecnofinazas en etapa de desarrollo en todos los mercados emergentes se enfrentan a dificultades a la hora de conseguir capital y acceder al talento que necesitan para probar sus soluciones en el mercado. El enfoque de Catalyst Fund demostró que une combinación de capital de subvención flexible, apoyo personalizado en el desarrollo de emprendimientos y presentaciones seleccionadas con inversores producen mejores resultados de crecimiento para las empresas startup que diseñan soluciones para sectores desatendidos.

“Catalyst Fund es, en sí mismo, un ejemplo innovador de colaboración entre distintos sectores y activos”, señaló Melissa Berman, presidenta y directora ejecutiva de Rockefeller Philanthropy Advisors. “Es un orgullo ser parte de un iniciativa que combina mentoría de inversores de impacto, capital de subvención de donantes comprometidos y servicios de consultoría de BFA Global, la firma experta en este campo”.

Acerca de Catalyst Fund

Catalyst Fund, gestionado por BFA Global, es una acelerador para empresas startup de tecnofinanzas inclusivas y ecosistemas de innovación en mercados emergentes. Lanzada inicialmente en 2016, con el apoyo de J.P. Morgan y la Fundación Bill & Melinda Gates, en la actualidad Catalyst Fund recibe el apoyo del Departamento para el Desarrollo Internacional (Department for International Development, DFID) y J.P. Morgan, con el patrocinio fiscal de Rockefeller Philanthropy Advisors. Catalyst Fund tiene como misión acelerar el desarrollo de soluciones financieras asequibles, accesibles y apropiadas para los 3000 millones de personas desatendidas en todo el mundo.

Acerca del Department for International Development (DFID)

El Departamento para el Desarrollo Internacional (Department for International Development, DFID) lidera las acciones del Reino Unido orientadas a terminar con la pobreza extrema. El DFID aborda los desafíos mundiales de nuestra era como la pobreza y la enfermedad, la migración masiva, la inseguridad y el conflicto. Su trabajo es crear un mundo más seguro, más saludable y más próspero para las personas en países en desarrollo y el Reino Unido.

Acerca de J.P. Morgan

JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) es una compañía líder de servicios financieros globales con activos por valor de 2.7 billones de dólares y operaciones en todo el mundo. La firma es líder en banca de inversión, servicios financieros para consumidores y pequeñas empresas, banca comercial, procesamiento de transacciones financieras y en gestión de activos. Forma parte del Dow Jones Industrial Average y, con sus marcas J.P. Morgan, J.P. Morgan y Chase y JPMorgan Chase & Co. atiende tanto a millones de clientes en los Estados Unidos como a muchas de las empresas más importantes del mundo, a gobiernos y a clientes institucionales. Hay información disponible sobre JPMorgan Chase & Co. en www.jpmorganchase.com.

Acerca de Rockefeller Philanthropy Advisors

Rockefeller Philanthropy Advisors (RPA) es una organización sin fines de lucro que brinda asesoramiento y gestión por más de 200 millones de dólares en donaciones anuales por parte de personas, familias, corporaciones y fundaciones. Continuando con el legado de la familia Rockefeller de filantropía considerada y efectiva, RPA está al frente del crecimiento y la innovación filantrópicos, con un equipo diverso liderado por donantes experimentados con amplios conocimientos en el espectro de áreas problemáticas. Fundada en 2002, RPA creció para convertirse en una de las organizaciones de servicios filantrópicos más grandes del mundo y facilitó más de 3000 millones de dólares en donaciones a alrededor de 70 países. RPA cumple también la función de patrocinador fiscal en más de 40 proyectos y provee gobernanza, gestión e infraestructura operativa en apoyo a sus fines caritativos. Para obtener más información, visite www.rockpa.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada.

