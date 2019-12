Cielos azules y autos color del cielo: PPG revela las historias del color en automóviles para 2019, con un aumento en las tonalidades azules

Las preferencias de color reflejan el anhelo de confianza y calma en un mundo inquieto

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE:PPG) reveló hoy las tendencias sobre el color en el sector automotriz para el año 2019, con un aumento de automóviles en la gama del azul. Con un 8 % constante en los datos de popularidad de colores a nivel total, seguido por los tonos neutrales como blanco, negro, plata y gris, el azul refleja el anhelo de los consumidores de aventura, relajación y confiabilidad.

Europa fue la principal zona donde la mayoría de los consumidores eligieron el color azul para sus automóviles en 2019, alcanzando el 11 %, un punto porcentual más que el año anterior. Cerca, en Norteamérica el azul representa el 10 % de diseños de automóviles, el más alto luego de las tonalidades neutras. En la región de Asia-Pacífico, un 7 % de los consumidores eligieron el azul, y, por último, en Sudamérica solo el 2 % de los automóviles fueron de color azul.

Si bien se anticipa un aumento de automóviles azules durante los próximos cuatro años, la tonalidad ofrece muchas gamas de matices que pueden transformarse con diferentes efectos de pigmentos, con veteados metálicos gruesos o finos, micas luminosas y veteados transparentes y brillantes. Ya pueden verse en el mercado automotriz colores azules cromáticos con tonalidades de fondo en rojo o verde, que se continuarán desarrollando en los próximos años.

“Hoy más que nunca, los consumidores desean imponer su estilo, tanto por su elección del color o como por las marcas que compran”, comentó Jane Harrington, gerente de PPG, estilismo del color y recubrimientos para OEM automotrices. “Observamos el regreso de colores más audaces en varios segmentos de consumo. La versatilidad de los colores azules en automóviles, desde un celeste claro hasta un índigo intenso, permite a los consumidores imponer su propio estilo y asegurar, además, que el color mantenga cierto nivel de practicidad”.

Los consumidores no solo eligen el color azul para sus automóviles, sino que también gravitan hacia ese color para sus hogares, dispositivos electrónicos y accesorios para automóviles. Este año, la marca de pinturas PPG anunció su Color del Año para 2020, Porcelana China (PPG1160-6), una combinación de azul tinta esfumado y cobalto que invoca calma, esperanza y sueño profundo: tesoros valiosos en un mundo inquieto.

“La necesidad de simplicidad y el escape de la tecnología es, en parte, la razón por la que los consumidores anhelan el color azul que nos acerca a los elementos naturales como el mar y el cielo, elementos que representan paz y serenidad”, explicó Dee Schlotter, gerente sénior de marketing del color para la marca de pinturas PPG. “La creciente necesidad de conectarse en un mundo desamarrado fue un tema recurrente en el Taller del Color Global de PPG”.

“Además de las preferencias de color en el exterior de sus automóviles, los consumidores buscan incorporar opciones más coloridas en los detalles de los volantes”, señaló Jennifer Solcz, gerente de segmentos global en PPG para recubrimientos industriales y volantes. “Observamos que los diseñadores de volantes ahora eligen tonalidades complementarias del azul y azul grisáceo, y opciones más audaces para logotipos, diseños en rayas del tipo carrera y otros ornamentos para lograr una apariencia cohesiva y personal”.

Los temas representados en la paleta de tendencias 2020 de PPG, llamada “Flow” (fluir), ayudan a interpretar los cambios acelerados que están ocurriendo en áreas centrales de la experiencia humana: tecnología, clima y globalización. Para procesar estos cambios y adaptarse a las exigencia actuales, los consumidores deben adaptarse y fluir con conocimiento, equilibrio y creatividad. Las tendencias en el color de los automóviles personifican esta constante evolución y continuarán apareciendo en el mercado en 2023 en las tres temáticas siguientes:

En movimiento: Una tendencia que representa creatividad animada y combinaciones de colore inesperadas. Incluye un espectro saturado con efectos de tintes por capas que expresan movilidad con gran energía.

En lo central: Un tema de diseño que se equilibra y basa en la simplicidad y el bienestar. La paleta contiene tonos cerámicos sutiles con una influencia nostálgica. Las tonalidades fundamentales incluyen colores azules serenos y verdes orgánicos que representan responsabilidad y consumo consciente.

En el conocimiento: Un tema que conecta naturaleza con tecnología, esta paleta incluye tonalidades neutrales combinadas con tonos dorados y cobrizos con inspiración de metales reales opacos y terrosos. Tonalidades de piedras preciosas en bruto acentúan la paleta.

Debido a que PPG recubre más superficies que cualquier otra empresa y sus colores de pinturas se venden en más de 70 países, el desarrollo de tendencias de color es un esfuerzo intercultural de nivel mundial. La colaboración entre más de 20 expertos en color de PPG genera un enfoque basado en hechos respecto a las tendencias de color y las preferencias de los consumidores y el resultado es una voz unificada en dirección al color. Los estilistas de color de la empresa, en todo el mundo, se especializan en sectores que incluyen al de electrónica de consumo, el sector arquitectónico, automotriz y aeroespacial. Los expertos de PPG estudian las mentalidades de los consumidores, las tendencias materiales en desarrollo, las preferencias en bienestar y muchos más para seleccionar un pronóstico curado del color que resuene y sea reflejo de las actitudes actuales de los consumidores en un abanico de culturas, regiones y mercados.

NOTA DEL EDITOR: Para obtener más información sobre las tendencias del color en el sector automotriz de PPG, visite news.ppg.com/2019automotivecolor. Para obtener más información sobre las tendencias en el color para recubrimientos arquitectónicos de PPG, visite news.ppg.com/2020colortrends.

