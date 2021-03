Colfondos selecciona a Charles River para su capacidad de crecimiento

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Charles River Development, una empresa de State Street, anunció hoy que Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías (Colfondos), uno de los fondos de pensiones más grandes de Colombia, ha seleccionado a la empresa basada en la nube Charles River Investment Management Solution (Charles River IMS) para administrar sus carteras de renta fija y variable a nivel doméstico y global en una plataforma consolidada para relaciones con el cliente (consultoría o front-office) y procesos administrativos (tecnología o middle-office).

Charles River le permite a Colfondos satisfacer las demandas específicas de su proceso de inversión y soporte automatizado en todas las clases de activos para los sitios geográficos en los que ellos invierten. Colfondos podrá ingresar a nuevos mercados en Chile y Perú a escala empresarial aprovechando la plataforma de arquitectura abierta de Charles River e interoperabilidad con un ecosistema de liquidez, datos y proveedores de informes reguladores.

“La adaptabilidad y habilidad de Charles River para manejar los flujos de trabajo y las clases de activos de América Latina nos permite automatizar los procesos y hacer crecer los activos y las cuentas bajo gestión”, expresó Andrés Lozano, director de inversiones de Colfondos. “Los equipos de atención locales de Charles River y la experiencia en los mercados de América Latina fueron clave para nuestra decisión de adoptar su plataforma”.

“Durante más de 20 años, Charles River ha mantenido una fuerte presencia en América Latina ayudando a nuestra creciente base de clientes”, manifestó Matt Daly, gerente general de Charles River Development. “Nuestra plataforma implementada SaaS, generada en Microsoft Azure, le permite a las firmas expandir su impronta regional, servir nuevas clases de activos y abordar requisitos normativos de residencia de datos”.

Gestores de inversiones, pensiones, banca privada, gestores de patrimonio y compañías de seguros de Brasil, Chile, México, Colombia y Panamá gestionan actualmente más de USD$350 mil millones en Charles River IMS.

Acerca de Colfondos Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías funciona como administradora de fondos de pensiones. La empresa administra fondos de inversiones y pensiones con un total de activos bajo gestión de USD$13,2 mil millones y tiene cerca de 3 000 000 de clientes. Colfondos es el tercer fondo privado de pensiones más grande de Colombia.

Acerca de Charles River, una empresa de State Street Las firmas de inversiones, propietarios de activos, gestores de patrimonio, fondos de cobertura y aseguradores de más de 30 países confían en la plataforma de gestión de inversión relacionadas con los procesos administrativos y de relación con el cliente de Charles River para administrar más de US$30 billones de activos. Junto con las capacidades de procesos administrativos y de relación con el cliente de State Street, la tecnología de software desplegada en la nube de Charles River forma las bases de State Street Alpha℠. La Charles River Investment Management Solution (Charles River IMS) está diseñada para automatizar y simplificar el proceso de inversión institucional en todas las clases de activos, desde la gestión de carteras y análisis de riesgo hasta la finalización de las operaciones y posventa, con un cumplimiento integrado y datos gestionados en todo el proceso. El creciente ecosistema de socios de Charles River le permite a los clientes acceder perfectamente a datos externos y análisis, sitios de aplicaciones y de liquidez que soportan las demandas exclusivas de su combinación de producto y clase de activos. Con sede principal en Burlington, Massachusetts, atendemos a los clientes de manera global con más de 1000 empleados en 11 oficinas regionales. (Estadísticas a febrero de 2021).

Acerca de State Street Corporation

State Street Corporation (NYSE: STT) es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de servicios financieros para inversores institucionales, con servicios de inversión, gestión de inversiones e investigación y operación bursátiles. Con $38,8 billones en activos bajo custodia y administración y $3,5 billones* en activos bajo administración al 31 de diciembre de 2020, State Street opera a nivel mundial en más de 100 mercados geográficos y emplea a unos 39 000 profesionales en todo el mundo. Para obtener más información, visite el sitio web de State Street en www.statestreet.com.

*Activos en gestión al 31 de diciembre de 2020, de los cuales $75 mil millones de activos con relación a los productos SPDR®, para los cuales State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) actúa exclusivamente como agente de comercialización. SSGA FD y State Street Global Advisors son filiales.

© 2021 State Street Corporation. Todos los derechos reservados. State Street Corporation, One Lincoln St, Boston MA 02111

3490586.1.1.GBL.

