Comentario de Best: La Capitalización de la Industria Mexicana de Seguros Permanece Solida Ante los Cambios en la Calidad Crediticia de la Inversión

México, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best espera que las compañías de seguros en México continúen siendo capaces de cumplir con los requerimientos regulatorios de capital a pesar de la caída en la calidad crediticia de sus inversiones en renta fija, impulsada por acciones de calificación sobre la deuda soberana del país y problemas con su altamente endeudada compañía petrolera.

Un nuevo Comentario de Best, “La Capitalización de la Industria Mexicana de Seguros Permanece Sólida en Pese a los Cambios en la Calidad Crediticia de la Inversión”, menciona que AM Best revisa y monitorea periódicamente la capitalización de la industria aseguradora en México en su conjunto. En vista de los eventos sin precedentes en 2020 y el pronóstico de un año desafiante debido a la incertidumbre generada por la pandemia, los perfiles de crédito de las compañías estatales probablemente permanecerán bajo presión. En la opinión de AM Best, los niveles de capital de las compañías aseguradoras de México permanecen sólidos a pesar de la exposición a obligaciones cuasi gubernamentales en constante deterioro, lideradas por Petróleos Mexicanos (PEMEX), que registró una pérdida de USD 23 mil millones en 2020, y la empresa estatal de servicios públicos, Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual se encuentra a un nivel de perder el grado de inversión. Adicionalmente, el entorno de bajas tasas de interés continúa desafiando las capacidades de gestión de activos y pasivos de las aseguradoras de vida, presionando sus productos financieros.

Las pruebas de estrés adicionales de la supuesta exposición de la industria a compañías estatales en niveles de grado no inversión, todavía muestran una capitalización ajustada por riesgos en los niveles más fuertes, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR), por sus siglas en inglés). Adicionalmente, las colocaciones actuales de renta fija de aseguradoras locales destacan una diversificación creciente hacia bonos corporativos, valores vinculados a la inflación e instrumentos dolarizados.

Para acceder a la versión completa de este comentario, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=306720.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

