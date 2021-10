Comentario de Best: No hay Impacto en las Calificaciones de las Aseguradoras Peruanas por la Baja Reciente en la Calificación Soberana

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best no prevé acciones de Calificación Crediticia en el corto plazo sobre las compañías aseguradoras que operan en Perú a pesar de la baja reciente en la calificación soberana, en medio de tensiones políticas actuales y el impacto sostenido del COVID-19 en la economía del país.

No obstante, en su nuevo Comentario de Best, titulado “No hay Impacto en las Calificaciones de las Aseguradoras Peruanas por la Baja Reciente en la Calificación Soberana”, AM Best menciona que mantiene negativa la perspectiva del segmento de mercado sobre la industria de seguros en Perú, debido al potencial de una mayor volatilidad en los mercados financieros como resultado de reformas al sistema de pensiones, así como al impacto en las primas asociadas a dichos fondos de pensiones.

En 2021, la industria aseguradora peruana ha resurgido debido al crecimiento de la actividad económica, particularmente durante el periodo de abril-junio respecto a las primas y la siniestralidad. Sin embargo, los reclamos por COVID-19 representan una parte importante de todos los reclamos y son la razón principal del desempeño limitado del segmento de vida y de los seguros asociados a los planes privados de pensión. Los reclamos por COVID-19 han resultado en una pérdida de PEN 200 millones (USD 52.7 millones) en el ingreso neto a junio de 2021.

Históricamente, Perú se ha caracterizado por fundamentos macroeconómicos sólidos que han respaldado el desarrollo de la industria aseguradora del país; sin embargo, las decisiones políticas continúan generando volatilidad en los ingresos e inversiones (es decir, en las reservas). El análisis de riesgo país de AM Best, que se incluye en todas las Calificaciones Crediticias de Best, abarca un entorno operativo amplio, enfocándose en el riesgo económico, político y del sistema financiero en un determinado país. A diferencia del riesgo crediticio soberano, el cual mide la capacidad general y disposición de un país de pagar sus obligaciones financieras, el riesgo país incorpora factores específicos del país que podrían afectar negativamente la capacidad de una aseguradora para cumplir con sus obligaciones financieras. En otros países de América Central y Sudamérica, las bajas en las calificaciones, incumplimientos o los incumplimientos selectivos se han resuelto rápidamente por los gobiernos capaces de reestructurar su deuda, lo cual, junto con entidades calificadas bien capitalizadas y una exposición limitada a valores extranjeros emitidos por dichos soberanos, ha limitado el impacto en las unidades de calificación de AM Best.

AM Best considera que sus entidades calificadas en Perú se encuentran bien capitalizadas y espera que resistan al cambio en la calificación soberana del país y su impacto en los requerimientos de riesgo para las inversiones.

Para acceder a la versión completa de este comentario, por favor visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=314053.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

