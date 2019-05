Comentario de Best: Pérdidas Aseguradas Mínimas en Perú y Ecuador por Terremoto de Magnitud 8

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best no prevé un impacto importante en los mercados de seguros nacionales de Perú o Ecuador luego de un terremoto significativo centrado en Perú que afectó también distintas provincias en el vecino Ecuador.

El 26 de mayo de 2019, un terremoto de 8.0 grados de magnitud impactó la región interior de Loreto en Perú, un evento que pudo sentirse en Ecuador, Colombia y Brasil. Hasta el momento, las áreas afectadas por el terremoto de las que se tiene conocimiento se concentran en Loreto y en distintas provincias de Ecuador. En Perú, se reportan daños a la infraestructura de viviendas y escuelas, así como interrupciones en los viajes por carretera debido a pequeños deslizamientos de tierra y afectaciones en el asfalto.

De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), las pérdidas económicas iniciales se estiman por debajo del 1% del producto interno bruto de Perú. El terremoto se originó a una profundidad de 109.4 kilómetros (68 millas), según el USGS. En Ecuador, los daños se describen como menores, sin ningún colapso de estructuras.

En el Comentario de Best, titulado, “Se Esperan Pérdidas Aseguradas Mínimas en Perú y Ecuador por Terremoto de Magnitud 8,” AM Best afirma que no anticipa pérdidas aseguradas significativas en Perú o Ecuador como resultado del sismo, dado su limitado impacto reportado hasta el momento y la baja penetración de seguros en las regiones afectadas por el terremoto.

Perú es el séptimo mercado de seguros más grande de América Latina, con una tasa de penetración de mercado de aproximadamente 1.8% en 2018. Además, los estrictos requisitos regulatorios exigen el uso de reservas catastróficas y que las reaseguradoras extranjeras tengan una calificación alta, protegiendo aún más el capital de las compañías.

Durante 2018, cinco aseguradoras emitieron un total de USD 271 millones en primas por terremoto en Perú, y una aseguradora suscribió el 52% del mercado. Estas aseguradoras retuvieron aproximadamente el 32% de la prima por terremoto. Adicionalmente, el gobierno de Perú posee un bono catastrófico (IBRD CAR 120) como parte de la Alianza del Pacífico, que podría activarse en su único tramo de USD 200 millones que protege a Perú contra terremotos, específicamente al 30% del capital, o aproximadamente USD 60 millones.

Ecuador es el octavo mercado de seguros más grande de América Latina con una tasa de penetración de mercado de aproximadamente 1.6% en 2018. Durante 2018 en Ecuador, las primas catastróficas alcanzaron los USD 55 millones, con una prima retenida de aproximadamente 58%; cinco aseguradoras suscribieron esta prima, una de las cuales tenía una participación de mercado del 52%.

AM Best continuará monitoreando el impacto de este evento en el balance de las aseguradoras calificadas en estos países.

Para acceder a la versión completa de este informe sobre el segmento del mercado, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=286047.

AM Best es una agencia calificadora global y proveedor de información con un enfoque único en la industria de seguros. Visite www.ambest.com para más información.

Copyright © 2019 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

####

Contacts

Elí SánchezDirector Asociado+52 1102 2720, int. 122[email protected]

Alfonso NoveloDirector Senior de Análisis+52 1102 2720, int. 107[email protected]

Christopher SharkeyGerente de Relaciones Públicas+1 908 439 2200, int. 5159[email protected]

Jim PeavyDirector de Relaciones Públicas+1 908 439 2200, int. 5644[email protected]