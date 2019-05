Comentario de Best: Pérdidas de Seguro Limitadas después del Terremoto en Panamá

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best espera que el impacto en la industria de seguros del país derivado del reciente terremoto cerca de Panamá, se mantenga contenido, debido en mayor medida al bajo impacto del evento y a la baja penetración de seguros en las provincias más cercanas al epicentro.

El 12 de mayo de 2019, la región de Panamá cercana a la frontera con Costa Rica fue impactada por un sismo de 6.1 grados de magnitud, con epicentro a 48 kilómetros del noroeste de la ciudad litoral de David. Pocas personas resultaron heridas como consecuencia del sismo, con afectaciones mínimas a algunas viviendas, comercios e instalaciones deportivas. Reportes publicados indican que el temblor pudo ser percibido en la zona centro de Panamá.

En el Comentario de Best, titulado, “Pérdidas de Seguro Mínimas Esperadas por el Terremoto de Panamá”, AM Best indica que espera que los daños a la infraestructura y vivienda sean limitados y se concentren en las provincias más cercanas al epicentro: Chiriquí y Bocas del Toro, donde la penetración de seguro es baja. Por lo tanto, no se esperan grandes reclamaciones para la industria de seguros del país. Al cierre del año 2018, las reservas catastróficas y de previsión para desviaciones estadísticas se situaron en USD155 millones, lo que representaba aproximadamente el 13% del capital ajustado total de la industria.

Si bien aún es muy pronto para medir las pérdidas económicas o aseguradas totales derivadas de este evento, AM Best espera que las pérdidas netas después del reaseguro tengan un impacto marginal en los resultados, debido a una retención conservadora del riesgo catastrófico entre las aseguradoras. AM Best continuará evaluando el impacto de este evento, incluido su impacto en los balances de las aseguradoras calificadas.

