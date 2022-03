Compañía de H.I.G. Capital, Nadir Figueiredo, Concluye Inversión Estratégica en Cristar Tabletop

RIO DE JANEIRO--(BUSINESS WIRE)--H.I.G. Capital ("H.I.G."), firma internacional líder gestora de capital privado, con más de $48.000 millones* de activos bajo administración, se complace en anunciar que una de sus compañías, Nadir Figueiredo S.A. (“Nadir”), ha completado la inversión estratégica en Cristar Tabletop S.A.S. (“Cristar”) de Owens Illinois, una empresa estadounidense que cotiza en bolsa. Las dos compañías combinadas reportaron ingresos superiores a $252 millones en 2021.

Basada in Colombia, Cristar es una de las principales compañías de productos de cristalería para el hogar en la región Andina, con un portafolio completo con 2,000 SKUs. Cristar está enfocada en exportaciones, sirviendo más de 40 países globalmente.

Juntas, Nadir y Cristar tienen la mayor capacidad productiva en América Latina y uno de los portafolios más completos de productos en vidrio para el hogar en el mundo. Con marcas ampliamente conocidas por los consumidores (Copo Americano, Marinex, Nadir y Cristar) y una larga relación con los principales canales de distribución, la empresa combinada estará presente en todas las residencias de América Latina y estará bien posicionada para capturar iniciativas de crecimiento en la región. La adquisición de Cristar también acelera la internacionalización de Nadir, fortaleciendo su presencia en la región Andina, EE. UU. y Europa.

Thiago Miskulin, Director de H.I.G. América Latina agregó: “H.I.G. se complace la inversión de Nadir en Cristar. Las dos compañías son muy complementarias y juntas se convierten en un jugador líder en el mercado global de vidrio para el hogar”.

Patricio Figueiredo, CEO de Nadir, comentó: “La inversión en Cristar marca el inicio de una nueva fase de crecimiento para Nadir, facilitando entrada nuevos mercados importantes. Estamos animados en trabajar con Carlos Tamayo y su equipo para atender la demanda creciente del mercado global de productos en vidrio para el hogar”.

Sobre Nadir Figueiredo

Fundada en 1912 en São Paulo, Nadir es la mayor compañía de productos en vidrio para el hogar de Brasil y una de las mayores del mundo. La compañía tiene un portafolio completa con más de 2,000 SKUs, mientras atende 1,200 clientes en Brasil y en el mundo. Con una historia de 110 años de éxito en el mercado brasileño, Nadir tiene una larga relación con los principales canales de distribución. Para más información visite el sitio web www.nadirfigueiredo.com.br.

Sobre Cristar

Fundada en 1979, Cristar es una de las mayores compañías de productos de cristalería para el hogar en la región Andina con clientes en más de 40 países. Cristar cuenta con un amplio portafolio de vasos, copas y otros sets de bebidas mediante su horno en Buga, Colombia. La compañía operaba como un afiliado de O-I Glass Inc., una de las mayores productoras de envases de vidrio en el mundo. Para más información visite el sitio web https://cristar.com.co/

Sobre H.I.G. Capital

H.I.G. es una firma global líder de capital privado e inversiones alternativas con más de $48.000 millones de dólares de activos bajo administración*. Basada en Miami y con oficinas en Nueva York, Boston Chicago, Dallas, Los Ángeles, San Francisco y Atlanta en EE.UU, así como sus oficinas afiliadas en Londres, Hamburgo, Madrid, Milán, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro y São Paulo, H.I.G. se especializa en aportar capital y deuda a compañías pequeñas y medianas, utilizando una estrategia flexible y de enfoque operacional con valor agregado:

1. Los fondos de capital privado de H.I.G. invierten en adquisiciones, recapitalizaciones y escisiones corporativas de negocios industriales y de servicios.

2. Los fondos de deuda de H.I.G. invierten en deuda senior y junior para compañías de diferentes tamaños en una base primaria (originación directa) así como en mercados secundarios. H.I.G. es líder en deuda colateralizada a través de la familia de vehículos WhiteHorse y dirige a WhiteHorse Finance, una compañía pública gestora de inversiones.

3. Los fondos inmobiliarios de H.I.G. invierten en propiedades con valor agregado, las cuales se pueden beneficiar de mejores prácticas de gestión de activos.

4. El brazo de infraestructura de H.I.G. se enfoca en realizar inversiones de valor agregado en el sector de infraestructura.

Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y dirigido más de 300 compañías a nivel mundial. El portafolio actual de la firma incluye más de 100 compañías con un total de ingresos de más de $30,000 millones de dólares. Para más información visite el sitio web www.higcapital.com

* Based on total capital commitments managed by H.I.G. Capital and affiliates.

