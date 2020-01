Cooper Tire Concreta Adquisición de Coinversión en México

FINDLAY, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Cooper Tire & Rubber Company (NYSE: CTB) anunció hoy que concretó el acuerdo anunciado el 1 de noviembre de 2019 para incrementar su participación en la coinversión de su planta de manufactura de llantas, Corporación de Occidente S. A. de C.V. (COOCSA), del 58 por ciento al 100 por ciento.

“Contar con el control total de COOCSA es parte del plan estratégico de Cooper para optimizar su huella manufacturera global con producción de llantas de alta calidad en zonas geográficas clave a costos competitivos,” declaró Brad Hughes, Presidente Ejecutivo y Director General de Cooper. “Estamos entusiasmados de continuar trabajando con el equipo en México con el propósito de mejorar la competitividad global de la planta en la industria llantera.”

Sobre Cooper Tire & Rubber Company

Cooper Tire & Rubber Company (NYSE: CTB) es la empresa principal accionista de una familia global de empresas que se especializan en el diseño, manufactura, comercialización y mercadeo de llantas para vehículos de pasajeros, camionetas ligeras y medianas, motocicletas y para carreras. Las oficinas corporativas de Cooper están en Findlay, Ohio, con instalaciones de manufactura, comerciales, distribución, investigación y desarrollo en mas de una docena de países. Para más información sobre Cooper visite www.coopertire.com, www.facebook.com/coopertire o www.twitter.com/coopertire.

