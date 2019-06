Corona intercambia ventas por plástico durante la Semana Mundial de los Océanos como parte de su misión de protección de paraísos junto a Parley

Corona ofrece a los consumidores la oportunidad de pagar con plástico que hayan interceptado, para que los océanos y las playas no tengan que encargarse de ello más tarde. Cientos de lugares participan en todo el mundo, desde los principales minoristas a los bares, desde las ciudades hasta la costa. Corona y Parley for the Oceans presentan este verano un nuevo empaque que limpia un metro cuadrado de playa, un envase a la vez.

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--Se estima que cada año entran en los océanos del mundo unos 8 millones de toneladas métricas de contaminación por plástico. Ante esta situación, Corona ha decidido aceptar plástico interceptado en ciudades y en la costa como forma de pago por cerveza durante la semana del Día Mundial de los Océanos; de ese modo, renuncia a las ventas para proteger el paraíso de la contaminación marina por plástico. Cientos de lugares de todo el mundo participan en la iniciativa, que incluye máquinas de reciclaje en los principales minoristas y bares populares de Brasil, Colombia, España, Italia y México. Corona y Parley for the Oceans, que trabajan juntos desde 2017, no solo aseguran que el plástico recibido se recicla y se le da una segunda vida, sino que también aprovechan la oportunidad para incentivar a los participantes a evitar el uso de plástico a través de mensajes educativos in situ. Puede encontrar los lugares participantes en protectparadise.com/paywithplastic.

El programa «Pay With Plastic» inicia una campaña de Corona y Parley que durará todo el verano, dedicada a la causa, con nuevos empaques de productos que ofrecen a más consumidores una manera de formar parte de la solución. Por cada envase de edición limitada comprado, Corona y Parley se comprometen a limpiar un metro cuadrado de playa local. En total, nueve países lanzan el empaque de edición limitada entre junio y agosto, entre ellos: Brasil, Canadá, España, Italia, México y Reino Unido. Los consumidores podrán sumarse a las tareas de limpieza a través del sitio web de la asociación protectparadise.com. Corona y Parley ya han trabajado con 25 000 voluntarios para completar 537 limpiezas en más de 23 países, y han limpiado más de 3 millones de metros cuadrados de playa en el proceso. La ambición de este verano es limpiar otros 2 millones de metros cuadrados.

Evan Ellman, director de marca de Corona, comentó: «Cuando empezamos a trabajar con Parley, nuestra ambición era sensibilizar a la opinión pública sobre el problema, explicando cómo la contaminación con plástico amenaza incluso a los paraísos más remotos. Nuestros consumidores nos preguntaron cómo podían participar, así que este verano llevaremos Corona x Parley a sus playas y les ofreceremos una variedad de maneras de formar parte de un movimiento global. Todo, desde asistir a una limpieza hasta comprar el producto en sí. Todo ayuda a proteger el paraíso».

Cyrill Gutsch, fundador y director ejecutivo de Parley for the Oceans, declaró: «Junto con Corona, hemos declarado la guerra a la botella de plástico. Las perseguimos en cientos de playas, e involucramos a diez mil voluntarios. Al dedicar su campaña de verano a la causa, ahora llegamos al epicentro de esta batalla épica: la mentalidad del consumidor. Ahora, todo el mundo puede unirse a la resistencia, apoyando a Parley con cada compra. Por los océanos».

ACERCA DE CORONACorona, nacida en México, es la marca de cerveza líder en el país y la cerveza mexicana más popular a nivel mundial, que se exporta a más de 180 países. Corona Extra fue elaborada por primera vez en 1925 en la Cervecería Modelo de Ciudad de México. Corona es pionera en la industria cervecera al ser la primera en utilizar una botella transparente que muestra su pureza y gran calidad al mundo. El diseño que se encuentra en la botella está pintado, lo que destaca nuestro compromiso con la calidad en nuestro envase y nuestro legado mexicano. Ninguna Corona está completa sin lima. Al agregarle carácter, sabor y frescura, el ritual de la lima es una parte integral de una experiencia que es verdaderamente única de Corona. La marca es sinónimo de playa y celebra los momentos al aire libre. Invita a la gente a hacer una pausa, relajarse y disfrutar de los placeres simples de la vida.

ACERCA DE PARLEY FOR THE OCEANSParley for the Oceans es la red global donde creadores, pensadores y líderes de industrias creativas, marcas, gobiernos y grupos defensores del medio ambiente se unen para generar conciencia en torno a la belleza y fragilidad de los océanos, con el fin de colaborar en proyectos que pongan un alto a su destrucción. La organización ha formado alianzas con empresas importantes entre las que se incluyen adidas, Anheuser Busch InBev (Corona), American Express, las Naciones Unidas, las Maldivas y con colaboradores que representan el mundo de la ciencia, el arte, la moda, el diseño, el entretenimiento, los deportes y la exploración del espacio y los océanos. Para obtener más información, visite: www.parley.tv

