Cummins comprará Hydrogenics

COLUMBUS, Indiana--(BUSINESS WIRE)--Cummins Inc. (NYSE: CMI) anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir, a través de una subsidiaria de propiedad total, todas las acciones emitidas y en circulación del proveedor de sistemas de celdas de combustible Hydrogenics Corporation (NASDAQ: HYGS: TSX: HYG) por u$s 15 por acción en efectivo, además de las acciones que ya son propiedad de The Hydrogen Company, y que representan un valor de empresa cercano a los u$s 290 millones. En función de la recomendación unánime del comité especial del Directorio de Hydrogenics, todos los directores sin intereses en Hydrogenics aprobaron la transacción por unanimidad y recomendaron que los accionistas de Hydrogenics votaran a favor de la transacción.

"Estamos muy contentos de que Cummins haya llegado a un acuerdo con Hydrogenics para darles la bienvenida a nuestra compañía al personal y a las innovaciones de uno de los proveedores de equipos de generación de hidrógeno y celdas de combustible más prestigiosos del mundo", señaló Tom Linebarger, presidente y gerente general de Cummins Inc. "Esperamos con entusiasmo establecer una asociación estrecha con el equipo de Hydrogenics en las próximas semanas mientras trabajamos para cerrar la operación. Cuando esto se produzca, publicaremos más detalles sobre la adquisición y nuestra estrategia para ofrecer una amplia cartera de soluciones de energía para satisfacer las necesidades de nuestros clientes".

"Se necesita visión y un espíritu innovador para adoptar las tecnologías de la próxima generación y crear un entorno que favorezca su crecimiento", comentó Daryl Wilson, presidente y gerente general de Hydrogenics. "Hydrogenics ha trabajado durante 24 años para emerger como líder mundial en soluciones de celdas de combustible e hidrógeno en la industria de la energía. Nos sentimos profundamente honrados de sumarnos a Cummins en el viaje transformador de las soluciones de energía limpia de la próxima generación".

En el marco de la transacción, se dispuso que The Hydrogen Company, una subsidiaria de propiedad absoluta de L'Air Liquide, SA, y el mayor accionista de acciones de Hydrogenics, seguirá siendo propiedad de Hydrogenics.

El cierre de la adquisición de Hydrogenics depende del cumplimiento de las condiciones de cierre habituales para una transacción en virtud del Plan de arreglo aprobada por el tribunal en Canadá, que incluye, entre otras, la aprobación del tribunal de conformidad con la Ley de empresas de Canadá y la aprobación de por lo menos 66 2/3 % de los votos emitidos por los accionistas de Hydrogenics, así como la aprobación de al menos el 50% de los votos emitidos por los accionistas sin intereses, lo que excluye a The Hydrogen Company. El cierre de la transacción está previsto para el tercer trimestre de 2019.

Acerca de Cummins

Cummins Inc., líder energético global, es una corporación de unidades de negocio complementarias que diseña, fabrica, distribuye y repara una amplia gama de soluciones de energía. El rango de productos de la compañía va desde motores diésel y de gas natural hasta plataformas hibridas y eléctricas, así como tecnologías relacionadas, incluyendo sistemas de baterías, sistemas de combustible, controles, manipulación de aire, filtración, soluciones de emisión y sistemas de generación de energía eléctrica. Con sede en Columbus, Indiana (Estados Unidos), desde su fundación en 1919, Cummins actualmente emplea a aproximadamente 62.600 personas comprometidas a impulsar un mundo más próspero a través de tres prioridades en la responsabilidad corporativa internacional que son vitales para la salud de la comunidad: educación, medio ambiente e igualdad de oportunidades. Cummins presta servicio a los clientes en aproximadamente 190 países y territorios a través de una red de 600 ubicaciones de distribuidores independientes y de propiedad de la empresa y más de 7600 agentes. Cummins ganó unos u$s 2100 millones en ventas sobre $23.800 millones en 2018. Para ver cómo Cummins le da energía a un mundo conectado permanentemente, consulte las noticias y la información de la empresa en el sitio web https://www.cummins.com/always-on. Siga a Cummins en Twitter, www.twitter.com/cummins y en YouTube, www.youtube.com/cumminsinc.

Declaraciones prospectivas

La información de este comunicado de prensa que no es puramente histórica constituye declaraciones prospectivas conforme el significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, en particular, aquellas declaraciones que se refieren a nuestros pronósticos, expectativas, esperanzas, creencias e intenciones sobre las estrategias con respecto al futuro y la adquisición mencionada. Nuestros resultados futuros reales podrían diferir sustancialmente de los proyectados en dichas declaraciones prospectivas debido a una serie de factores, entre los cuales se encuentran los siguientes: la posibilidad de que los beneficios esperados relacionados con la transacción propuesta de Hydrogenics no se concreten según lo previsto, que la transacción de Hydrogenics no se pueda cerrar puntualmente, o no se pueda concretar antes de la finalización de la transacción, que el negocio de Hydrogenic experimente interrupciones debido a la incertidumbre relacionada con la transacción u otros factores que dificulten las relaciones con los empleados, clientes, otros socios comerciales o entidades gubernamentales, la dificultad para retener a los empleados clave y que las partes no puedan implementar las estrategias de integración con éxito o lograr las sinergias y eficiencias operativas esperadas dentro de los plazos previstos o no puedan lograrlas en absoluto, la adopción e implementación de normas internacionales sobre emisiones, el precio y la disponibilidad de la energía, el ritmo de desarrollo de la infraestructura, un aumento de la competencia internacional entre nuestros clientes, las condiciones generales económicas, comerciales y financieras, la acción gubernamental, los cambios en las estrategias comerciales de nuestros clientes, la actividad de precios de la competencia, la volatilidad del gasto, las relaciones laborales y (i) cualquier resultado adverso de nuestra revisión interna en nuestro proceso de certificación de las emisiones y el cumplimiento con las normas sobre emisiones, (ii) una desaceleración sostenida o una desaceleración significativa en nuestros mercados, (iii) la fabricación de nuestros camiones y los clientes de fabricantes de equipos originales que pudieran suspender la subcontratación de sus suministros de motores, (iv) el desarrollo de nuevas tecnologías, (v) la detección de cualquier problema adicional significativo con nuestras plataformas de motor o sistemas de postratamiento en América del Norte, (vi) retiros del mercado por causa del desempeño o relacionados con la seguridad, (vii) cambios en las políticas que impacten el comercio internacional, (viii) la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea, (ix) una aceptación en el mercado inferior a la anticipada de nuestros productos o servicios nuevos o existentes, (x) una desaceleración en el desarrollo de infraestructura y/o precios deprimidos de las materias primas, (xi) vulnerabilidad a la escasez de la cadena de suministro de los proveedores de una sola fuente, (xii) posibles brechas de seguridad u otras interrupciones en nuestros sistemas de tecnología de la información y seguridad de los datos, (xiii) dificultades financieras o un cambio en el control de alguno de nuestros clientes fabricantes de equipos originales para camiones grandes, (xiv) nuestra confianza en las ganancias significativas de las empresas participadas que no controlamos directamente, (xv) nuestra búsqueda de adquisiciones estratégicas y desinversiones, y (xvi) otros riesgos detallados periódicamente en nuestros documentos presentados ante la SEC, especialmente en la sección de Factores de riesgo de nuestro Informe Anual de 2018 en el Formulario 10-K y los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q. Se recomienda a los accionistas, posibles inversores y otros lectores que consideren estos factores cuidadosamente al evaluar las declaraciones prospectivas y se les advierte que no depositen una confianza indebida en dichas declaraciones. Las declaraciones prospectivas presentadas aquí son válidas únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y no asumimos obligación alguna de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. Puede encontrar información más detallada sobre los factores que pueden afectar nuestro desempeño en nuestras presentaciones ante la SEC, que se pueden consultar en http://www.sec.gov o en http://www.cummins.com en la sección de Relaciones con los inversores en nuestra página web.

