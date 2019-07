DINEX se une con Poni para ofrecer la exclusiva tecnología de cobro de remesas en cajeros automáticos sin comisiones en México

A través de esta alianza estratégica, los beneficiarios desde ahora podrán acceder a su dinero en cualquier cajero automático de México sin pago de comisión por retiro de manera permanente.

Ofrecer soluciones mediante tecnologías innovadoras para el mercado de remesas es uno de los principales retos del sector financiero. Las compañías internacionales de envíos de dinero están en constante búsqueda de mejorar la experiencia de sus clientes reduciendo los problemas en los diferentes procesos de envío y recepción de dinero. Si bien el mercado apunta al desarrollo de soluciones para los remitentes, las nuevas soluciones están disponibles con un impacto positivo para los beneficiarios comenzando ya a ocupar un lugar primordial en los esfuerzos de innovación de las empresas.

Poni y DINEX, compañías líderes en el desarrollo de soluciones de tecnología financiera, entienden esta necesidad y oportunidad y, por lo tanto, han firmado un acuerdo para ofrecer a los beneficiarios en México una solución de pago de remesas en cajeros automáticos sin cargo alguno. Mediante este acuerdo, DINEX y Poni demuestran que los beneficiarios son parte importante en el proceso de pago de remesas. Esto permite al beneficiario decidir dónde y cuándo cobrar su dinero a través de la exclusiva tecnología de Poni, la cual activa toda la red de más de 50,000 cajeros automáticos en todo México para el pago de remesas. DINEX ofrece esta exclusiva tecnología a sus clientes en donde sus familiares podrán tener este beneficio.

Patricio Valdés, Fundador y Director Ejecutivo de DINEX, expresó: “Durante más de 10 años hemos sido líderes regionales en envíos de dinero y otros servicios financieros para la comunidad hispana en los Estados Unidos enviando transacciones a México, Centroamérica y Sudamérica, así como Filipinas. Nuestra forma rápida, confiable, segura y conveniente de enviar dinero a los seres queridos de nuestros clientes en sus países, nos permite brindar soluciones de pago innovadora de manera constante, especialmente para el 19.3% de la población no bancarizada según la Encuesta Nacional de Hogares sub Bancarizados y no Bancarizados (FDIC) realizada en 2017”.

“Nuestra Alianza con Poni nos permite incorporar su tecnología de pago de remesas en cajeros automáticos sin cargos para los beneficiarios; una solución que mejora de manera significativa la experiencia de nuestros clientes y sus familiares en México, manteniendo los canales tradicionales de envío de dinero en donde los beneficiarios pueden solicitar el cobro de su remesa en cualquier cajero automático de México”, destacó Valdés.

Por su parte, Gricha Raether Palma, Director General de Poni en México, mencionó: “Nos sentimos muy orgullosos de poder ofrecer una innovación que está revolucionando la industria. En Poni buscamos empoderar a los beneficiarios para que sean ellos quienes decidan cuándo y dónde reciben su dinero, ofreciendo una amplia disponibilidad de puntos de pago a través de la red de cajeros automáticos del país. Nuestra solución no genera una comisión por retiro y no requiere de una cuenta bancaria tradicional”.

“Al hacer uso de nuestra tecnología, los clientes de DINEX pueden fácilmente cobrar su dinero al adquirir una tarjeta de retiro Poni por $10 pesos mexicanos, la cual habilita los cajeros para el pago de remesas y se puede adquirir en más de 6,000 puntos de venta en todo el territorio nacional. La tarjeta solo se compra una vez y se encuentra en tiendas como Comex, Círculo K, Super Q, Milano entre otras”, destacó el Directivo.

La tecnología de pago en cajeros automáticos sin cobro de comisión por retiro de Poni, está liderando el futuro de las remesas internacionales y refuerza el compromiso social que Poni tiene al ofrecer a los sectores más vulnerables de ambas sociedades con una forma más flexible y sobre todo segura de cobrar su remesa, eliminando muchos de los desafíos que las familias de los migrantes en México enfrentan al tratar de cobrar su remesa por los canales tradicionales.

Acerca de Poni

Poni es una tecnología financiera que permite a los beneficiarios en México cobrar su dinero de las remesas de Estados Unidos en cualquier momento, en cualquier cajero automático en México, sin la necesidad de tener una cuenta bancaria tradicional y sin tener que pagar tarifas por el uso del cajero automático. Poni es un producto de American Cash Exchange, Inc., una compañía privada ubicada en Princeton, Nueva Jersey. La compañía ofrece soluciones de pago personal para el mercado internacional.

La tarjeta de débito Poni es una tarjeta asociada a una cuenta de depósito de bajo riesgo, emitida por Ictineo Plataforma, S.A. de C.V. S.F.P. Poni no recauda fondos del público y no realiza actividades de transmisión de dinero. El envío de remesas se realiza a través de un transmisor de dinero debidamente registrado ante la CNBV.

Acerca de DINEX

DINEX es una empresa regional con base en Houston, Texas fundada en el 2004. Líder en envíos de dinero y otros servicios financieros para la comunidad hispana en Estados Unidos. La compañía es reconocida regionalmente por brindar a sus clientes una formas rápidas, seguras, confiables y convenientes de enviar su dinero a sus familiares y seres queridos en países de habla hispana de América Latina, Centro y Sudamérica, así como Filipinas. DINEX cuenta con una importante presencia en 26 estados de la Unión Americana: Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Florida, Idaho, Illinois, Indiana, Georgia, Kansas, Louisiana, Maryland, Mississippi, Nevada, New Mexico, New Jersey, North Carolina, Oklahoma, Oregón, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Washington.

Los servicios de DINEX están disponibles a través de una red de más de 1,000 localidades o agentes autorizados dentro de los Estados Unidos. DINEX cuenta con una extensa red de pagadores en 17 países dentro de América Latina, con más de 500 instituciones financieras y 50,000 puntos de pago en México, Centro y Sudamérica.

