DXC Technology facilita la transformación de Copa Airlines gracias a la modernización y la migración del sistema de atención a pasajeros con el sistema Cloud Right™

DXC transforma el sistema de atención a pasajeros (PSS) anterior para convertir a Copa en una de las aerolíneas de servicio completo líderes a nivel mundial que opera un PSS totalmente en la nube pública.

ASHBURN, Virginia--(BUSINESS WIRE)--DXC Technology (NYSE: DXC) anunció hoy una renovación multianual con Copa Airlines, una aerolínea latinoamericana líder, para modernizar su sistema de atención a pasajeros (PSS) basado en mainframe y migrarlo completamente a la nube pública sin interrupción comercial. En colaboración con Microsoft, su socio estratégico, y Copa, DXC liderará la iniciativa de transformación.

Este nuevo acuerdo acelerará la transformación digital de Copa al ofrecer una plataforma de TI flexible, escalable y de núcleo abierto para la aerolínea. Esta moderna plataforma será compatible con la integración total de aplicaciones de terceros en el ecosistema de TI de Copa y permitirá que la aerolínea mejore la experiencia de empleados y clientes.

DXC aplicará su enfoque Cloud Right™ para ayudar a que Copa maximice rápidamente los beneficios y el valor de la modernización a través de la nube. Con Cloud Right, DXC ayuda a que los clientes maximicen el valor de la nube y la modernización de TI al optimizar y administrar las inversiones existentes, además de garantizar el mejor uso de entornos de nube en las instalaciones, privados y públicos para lograr objetivos comerciales.

“Estamos muy contentos de que nos hayan elegido para otra transformación de nube a gran escala”, afirmó Jim Brady, presidente de DXC Technology para el continente americano. “Nuestra experiencia en el desarrollo de un conjunto de herramientas de IP específico nos permitirá ayudar a Copa en su transformación a una velocidad muy alta y con una gran precisión, para lograr un porcentaje de conversión automatizada de migración de casi el 99,5 por ciento”.

Con amplia experiencia en la industria de los viajes y un profundo conocimiento de todo el estado de TI de Copa, DXC está migrando a la nube pública todas las aplicaciones de servicio a pasajeros que se ejecutan en el mainframe actual y en el entorno en las instalaciones. DXC seleccionó a Microsoft Azure por su solidez y experiencia en migraciones de mainframe.

“Ya hemos integrado nuestros servicios y capas de datos con la plataforma PSS de DXC, que utilizamos para integrar además nuestra propia experiencia digital y componentes de terceros que potencian nuestras funcionalidades de compras, merchandising y nueva capacidad de distribución (NDC)”, explicó Julio Toro Silva, director de información de Copa Airlines. “Ahora, mover el PSS a la nube de Microsoft Azure nos permitirá acceder a un gran aumento de escalabilidad de integración a un costo reducido. También nos brindará la flexibilidad de contar con prácticas y herramienta de desarrollo de nube para facilitar la modernización de los componentes del PSS”.

“Ha habido otros proyectos de migración de mainframe en estos años, pero Microsoft y DXC están innovando al tomar una aplicación de aerolínea de alto rendimiento y moverla directamente a la nube pública de forma masiva”, agregó Daniel Verswyvel, gerente general de Microsoft para América Central. “Esta experiencia beneficiará a la industria de las aerolíneas y a muchas otras”.

Más información sobre los servicios de nube y las aplicaciones de DXC.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a que empresas globales gestionen sus operaciones y sistemas de misión crítica modernizando su TI, optimizando su arquitectura de datos y garantizando seguridad y escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas más grandes del mundo y las organizaciones del sector público confían en DXC para que implementen servicios en toda la pila de tecnología empresarial para alcanzar nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia de cliente. Más información sobre la forma en que ofrecemos excelencia para nuestros clientes y colegas en DXC.com.

Acerca de Copa Airlines

Copa Airlines, una filial de Copa Holdings (NYSE: CPA), es un proveedor de aerolíneas de pasajeros y servicios de carga líder en América Latina. Presta servicios en América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe desde su centro en la ciudad de Panamá. Copa ha recibido un amplio reconocimiento internacional de su puntualidad y servicio de excelencia por parte de FlightStats y OAG, mientras que FlightGlobal le otorgó el premio “Decade of Airline Excellence Award 2020” para la región de América Latina.

Acerca de Microsoft

Microsoft (NASDAQ: MSFT, @microsoft) permite la transformación digital para la era de la nube inteligente y un perímetro inteligente. Su misión es empoderar a todas las personas y organizaciones del planeta para que puedan lograr más.

