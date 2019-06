Director Senior de AM Best América Latina presentará en la conferencia anual de la Asociación Caribeña de Reguladores de Seguros de 2019

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Carlos De la Torre, Director Senior de Operaciones y Desarrollo de Mercado de AM Best América Latina, presentará en la Conferencia de la Asociación Caribeña de Reguladores de Seguros de 2019, que se celebrará del 19 al 21 de junio, en el Hotel Pegasus en Georgetown, Guyana.

De la Torre dirigirá una presentación, titulada “Enfrentando la tormenta: Resiliencia en el sector de seguros del Caribe”, y detallará los hallazgos clave de la encuesta más reciente de AM Best sobre los países miembros de la Asociación de Reguladores de Seguros del Caribe (CAIR).

Una serie de desastres naturales en 2017 causó grandes pérdidas a varios países del Caribe; sin embargo, los resultados de la encuesta muestran que, a pesar de las catástrofes, la industria global de seguros caribeña siguió siendo rentable. De la Torre también discutirá las tendencias de reaseguro en la región. La sesión está programada para el viernes 21 de junio a las 8:30 a.m. GYT.

CAIR se estableció para mejorar la comunicación, el intercambio de información y la investigación entre los reguladores de la región, dada la diversidad cultural, económica y política de la región. CAIR se encarga de implementar los estándares y prácticas regulatorias entre los reguladores miembros de acuerdo con los estándares y las mejores prácticas a nivel mundial.

Para concertar una reunión con De la Torre en el evento, envíe un correo electrónico a [email protected]

AM Best es una fuente confiable de información y datos del mercado de seguros, además de ser la única agencia de calificaciones crediticias con un enfoque único en la industria de seguros. Las Calificaciones Crediticias de Best son un indicador reconocido de solidez financiera y solvencia de las aseguradoras. Visite www.ambest.com para más información.

Copyright © 2019 por A.M. Best Company, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Contacts

Midori HondaDirectora de Desarrollo de MercadoAM Best América Latina+52 55 1102 2720, ext. 105[email protected]

Christopher SharkeyGerente de Relaciones Públicas+1 908 439 2200, ext. 5159[email protected]

Jim PeavyDirector de Relaciones Públicas+1 908 439 2200, ext. 5644[email protected]