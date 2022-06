Eagle LNG Llevará Buques al Caribe para Suministrar Combustible a las Embarcaciones de Royal Caribbean Group

THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--Eagle LNG Partners LLC (“Eagle LNG”) anunció hoy que se ha asociado con Royal Caribbean Group para reabastecer gas natural licuado (GNL) a sus embarcaciones de cruceros, incluyendo la primera embarcación que hará su debut en 2023: Icon of the Seas, la primera embarcación de la “Clase Icon” para la marca Royal Caribbean International. Eagle LNG llevará por primera vez buques multipropósito de GNL equipados para el reabastecimiento en el mar y suministro de gas licuado en todo el Caribe.

Los buques de reabastecimiento de GNL están optimizados para abastecer a cruceros con soluciones de mantenimiento de distancia, manipulación de mangueras, acondicionamiento de productos y anclaje de última tecnología. Dada la belleza de los países y de las islas en donde operarán, los buques mantendrán el puntaje más alto posible en el índice medioambiental de embarcaciones (Environmental Ship Index, ESI), eficiencia de combsutible, versatilidad y capacidades de manipulación de cargas, a la vez que incorporan elementos de diseño con los colores brillantes de las islas del Caribe.

“Es un honor para Eagle LNG haber sido elegidos por Royal Caribbean Group como socio de reabastecimiento de GNL en el mar. Nuestra visión compartida por un futuro sostenible, que incluye el logro de las cero emisiones netas antes de 2050, crea una base sólida para una colaboración de largo plazo”, indicó Matthew Fisher, vicepresidente de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de Eagle LNG. “Al llevar estos buques de reabastecimiento en el mar construidos especialmente para el Caribe, ponemos en movimiento nuestra visión y a la vez creamos oportunidades para que las naciones insulares accedan a gas natural de bajo costo, seguro y producido en los EE. UU. para la generación de electrica”.

El suministro de GNL procederá de la planta de licuefacción de Eagle LNG en Jacksonville, Florida. La planta de Eagle LNG está diseñada para la carga de buques de reabastecimiento y buques de transporte de GNL para el Caribe, a la vez que mantiene las economías de escala utilizando tecnología modular de licuefacción. La planta será capaz de incorporar materias primas renovables para ayudar a los clientes cumplir sus objetivos de reducción de las emisiones de carbono.

Acerca de Eagle LNG

Eagle LNG es una empresa con cartera de operación y propiedad privada de The Energy & Minerals Group. Eagle LNG proporciona energía económica, eficiente y de combustión limpia. Desarrolla soluciones a medida y en pequeña escala de combustible de GNL para industrias marinas y generación energética en el Caribe y América Latina. Eagle LNG tiene su sede central en Houston, Texas. Para obtener más información, visite www.eaglelng.com.

Acerca de The Energy & Minerals Group

The Energy & Minerals Group (EMG) es una firma privada de inversión que gestiona activos regulados por aproximadamente 13 000 millones de USD al 31 de marzo de 2022. EMG tiene por objetivo las inversiones de capital de 150 millones a 1000 millones de USD en los sectores de energía y minerales con equipos de gestión talentosos y experimentados, con hincapié en activos duros que son fundamentales para los mercados actuales y en crecimiento. Para obtener más información, visite www.emgtx.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

