Eiza González recibe un premio STARmeter de IMDb

Eiza González (Baby: el aprendiz del crimen, Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw) recibe un premio STARmeter de IMDb “Favorito de los fans”, según lo determinado por los datos de IMDbPro en las páginas vistas de los más de 200 millones de visitantes mensuales de IMDb en todo el mundo.

IMDb honra el Mes de la Herencia Hispana con videos y galerías exclusivas que muestran tanto el talento como las películas hispanas y latinas de la diáspora

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--IMDb (www.imdb.com), la fuente de contenido cinematográfico, televisivo y de celebridades autorizada y la más popular del mundo, presentó un premio STARmeter de IMDb “Favorito de los fanáticos” a la estrella de Baby: el aprendiz del crimen, Descuida, yo te cuido, y Godzilla vs. Kong, Eiza González. Los premios STARmeter de IMDb reconocen a las estrellas que tienen un buen desempeño en la clasificación de STARmeter de IMDbPro, que muestra las visitas a páginas de más de 200 millones de visitantes mensuales de IMDb en todo el mundo. El premio STARmeter de Eiza da inicio a la celebración del Mes de la Herencia Hispana en IMDb, videos y galerías exclusivas que muestran tanto el talento como las películas hispanas y latinas de la diáspora.

González aparece de manera constante entre las tendencias altas de la tabla STARmeter de IMDbPro, incluidas cinco semanas en el top 10 en 2021. González protagonizó más recientemente Godzilla vs. Kong, Descuida, yo te cuido, y Spirit: el indomable. Los fanáticos están ansiosos por sus próximas actuaciones en Ambulance y Three-Body Problem. El video de González donde acepta su premio STARmeter está disponible en https://www.imdb.com/video/vi2443363097.

“Muchas gracias por este premio… Me siento muy honrada”, afirma Eiza González a modo de celebración de su reconocimiento desde la ciudad de Nueva York. “No tenía un agente cuando comencé mi carrera, solo tenía mi página de IMDbPro, por lo que le debo mi carrera a IMDbPro. Mi madre escribió su número de teléfono y dirección de correo electrónico en mi página y así fue como obtuve mi primera audición. Recomiendo totalmente a los actores emergentes que luchan por encontrar una agencia o mánager, IMDbPro es su mejor amigo y pueden ayudarlos a que los encuentren y los descubran”.

“Los datos de STARmeter muestran que los fanáticos del entretenimiento y profesionales de todo el mundo se dirigieron a IMDb e IMDbPro para aprender más sobre Eiza González luego de sus destacadas actuaciones en películas que incluyen Baby: el aprendiz del crimen y Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw”, comenta Matt Kumin, director de IMDbPro. “Felicitamos a Eiza como nuestra última ganadora de un premio STARmeter de IMDb y esperamos ver cómo su carrera continúa creciendo y evolucionando de maneras emocionantes”.

Desde ahora hasta el final del Mes de la Herencia Hispana, el 15 de octubre, IMDb reconocerá las contribuciones hispanas y latinas al arte, la cultura y el entretenimiento con videos exclusivos y galerías seleccionadas. Entre estos, se incluye “Hispanic and Latino Stories to Celebrate in 2021” (Historias hispanas y latinas para celebrar en 2021) e “Hispanic and Latino Hollywood Stars to Watch in 2021” (Estrellas de Hollywood hispanas y latinas para ver en 2021), las cuales se puede ver en www.imdb.com/imdbpicks/celebremos.

González también compartió quiénes son algunos de los actores y cineastas que inspiraron su carrera, incluidos Salma Hayek, Guillermo del Toro, y María Félix, a quien interpretará en una próxima película biográfica. Los usuarios de IMDb pueden agregar las series de televisión y películas de la filmografía IMDb de González, así como otros títulos, a su lista de seguimiento de IMDb en www.imdb.com/watchlist.

Los ganadores anteriores del premio STARmeter de IMDb “Favorito de los fans” incluyen a Rachel Brosnahan, Peter Dinklage, Mindy Kaling, Olivia Munn, Sam Rockwell, Alexander Skarsgård, y Olivia Wilde. Obtenga más información sobre los premios STARmeter de IMDb en www.imdb.com/starmeterawards.

Los miembros de IMDbPro pueden acceder a información adicional sobre películas, programas de televisión y celebridades de moda, con clasificaciones actualizadas semanalmente durante todo el año en el sitio (http://www.imdbpro.com) y en las aplicaciones para iPhone, iPad, y Android. IMDbPro incluye información y herramientas integrales diseñadas para ayudar a los profesionales de la industria del entretenimiento a alcanzar el éxito en todas las etapas de su carrera. IMDbPro ofrece a los miembros lo siguiente: información detallada de contacto y representación; más de 25 000 títulos de películas y televisión en desarrollo no disponibles en IMDb; herramientas para administrar y mostrar su perfil de IMDb, incluida la selección de sus imágenes principales y los créditos por los que son más “conocidos”; IMDbPro Track, que permite a los miembros recibir noticias y actualizaciones personalizadas de la industria del entretenimiento sobre las personas y los proyectos de cine y televisión que desean seguir; y una herramienta conveniente que genera activos digitales personalizados para promover su trabajo en las redes sociales y otras plataformas. La herramienta IMDbPro Discover permite a los miembros buscar profesionales de la industria del entretenimiento en función de una variedad de datos clave, experiencia y conocimientos, incluidos los detalles crediticios, la representación y los premios recibidos. Con más de 25 filtros de búsqueda nuevos y más de 11 millones de páginas de nombres profesionales, IMDbPro Discover fue creado para aquellas personas designadas para tomar decisiones de la industria, incluidos los directores de casting, productores, directores, directores creativos y jefes de departamento. IMDbPro Discover incluye funciones avanzadas para personalizar, exportar y compartir listas dinámicas. Para convertirse en miembro hoy, visite www.imdbpro.com.

Acerca de IMDb

IMDb es la fuente autorizada más popular del mundo para obtener información sobre películas, programas de televisión y celebridades. Estos son algunos de los productos y servicios para ayudar a los fanáticos a decidir qué ver y dónde verlo: el sitio web de IMDb para escritorio y dispositivos móviles; las aplicaciones para iOS y Android; y X-Ray en Prime Video. IMDb también ofrece un canal de transmisión gratuito, IMDb TV, y produce podcasts y series en video originales de IMDb. Para los profesionales de la industria del entretenimiento, IMDb ofrece IMDbPro y Box Office Mojo. IMDb otorga licencias de información de su vasta y autorizada base de datos a empresas de terceros en todo el mundo; para obtener más información, visite developer.imdb.com. IMDb es una empresa de Amazon. Para más información visite imdb.com/press y siga a @IMDb.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

IMDb press@imdb.com